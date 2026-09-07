Bornoroni anticipó cómo definirán al candidato de LLA en Córdoba y criticó a Llaryora

El diputado Gabriel Bornoroni cuestionó la política impositiva del gobernador Martín Llaryora y aseguró que el espacio de Javier Milei definirá su candidato para las elecciones provinciales cuando se conozca la fecha de los comicios.

Durante una visita a la Exposición Rural de Río Cuarto, el legislador destacó las medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional y sostuvo que el país transita "el camino correcto" bajo la conducción de Milei.

"Se bajaron las retenciones y el riesgo país, hay equilibrio fiscal y la inflación es la más baja en muchísimo tiempo. Todo eso ayuda a que el campo y la producción puedan volver a poner el motor en marcha", afirmó en diálogo con Cadena 3.

Bornoroni contrastó esa política con la administración cordobesa y apuntó especialmente contra el peso de Ingresos Brutos. "Llaryora habla de retenciones y de cuestiones impositivas nacionales, pero se olvida de que Ingresos Brutos nos deja afuera de la competencia con otras provincias y con el mundo", expresó.

Además, aseguró que se trata del tributo "más distorsivo" que pagan los cordobeses y citó un análisis presentado por la Fundación Mediterránea en el Congreso. Según indicó, ese estudio ubicó a Córdoba y al partido bonaerense de La Matanza entre los distritos con mayor presión impositiva del país.

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El diputado sostuvo que la reducción de impuestos nacionales no llega a sentirse plenamente en los bolsillos debido a las decisiones provinciales. "Si tenés un Gobierno nacional que baja impuestos y uno provincial que los sube, el beneficio termina siendo neutro", planteó.

Consultado sobre una eventual candidatura a gobernador en 2027, Bornoroni evitó confirmar sus aspiraciones personales. Señaló que todavía "falta mucho" y afirmó que la definición se resolverá con un criterio electoral: "Vamos a ir con el más competitivo".

También ratificó la mesa política conformada con el Frente Cívico y el senador Luis Juez, y aseguró que el espacio mantiene "las puertas abiertas" para quienes compartan las ideas y convicciones del Presidente.

"Queremos una Córdoba sin burocracia, que deje producir, comercializar y generar puestos de trabajo", afirmó. En ese sentido, sostuvo que el empleo debe ser impulsado por las pymes, las empresas y el sector de servicios, y volvió a cuestionar el nivel de endeudamiento de la Provincia.

Bornoroni indicó que el nombre del candidato se conocerá una vez que se establezca el calendario electoral. "Vamos a plantear quién es el más competitivo para terminar con el peronismo en Córdoba y poder competir con otras provincias y con el mundo", concluyó.

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Informe de Víctor Rapetti.