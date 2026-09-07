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Bornoroni anticipó cómo definirán al candidato de LLA en Córdoba y criticó a Llaryora

El diputado dijo a Cadena 3 que el espacio de Javier Milei elegirá al postulante "más competitivo". Además, cuestionó la presión impositiva provincial y ratificó su alianza con Luis Juez.

07/09/2026 | 10:37Redacción Cadena 3

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Gabriel Bornoroni, diputado nacional por Córdoba de La Libertad Avanza.

FOTO: Gabriel Bornoroni, diputado nacional por Córdoba de La Libertad Avanza.

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    Audio. Bornoroni anticipó cómo definirán al candidato de LLA en Córdoba y apuntó contra Llaryora

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El diputado Gabriel Bornoroni cuestionó la política impositiva del gobernador Martín Llaryora y aseguró que el espacio de Javier Milei definirá su candidato para las elecciones provinciales cuando se conozca la fecha de los comicios.

Durante una visita a la Exposición Rural de Río Cuarto, el legislador destacó las medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional y sostuvo que el país transita "el camino correcto" bajo la conducción de Milei.

"Se bajaron las retenciones y el riesgo país, hay equilibrio fiscal y la inflación es la más baja en muchísimo tiempo. Todo eso ayuda a que el campo y la producción puedan volver a poner el motor en marcha", afirmó en diálogo con Cadena 3.

Bornoroni contrastó esa política con la administración cordobesa y apuntó especialmente contra el peso de Ingresos Brutos. "Llaryora habla de retenciones y de cuestiones impositivas nacionales, pero se olvida de que Ingresos Brutos nos deja afuera de la competencia con otras provincias y con el mundo", expresó.

Además, aseguró que se trata del tributo "más distorsivo" que pagan los cordobeses y citó un análisis presentado por la Fundación Mediterránea en el Congreso. Según indicó, ese estudio ubicó a Córdoba y al partido bonaerense de La Matanza entre los distritos con mayor presión impositiva del país.

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El diputado sostuvo que la reducción de impuestos nacionales no llega a sentirse plenamente en los bolsillos debido a las decisiones provinciales. "Si tenés un Gobierno nacional que baja impuestos y uno provincial que los sube, el beneficio termina siendo neutro", planteó.

Consultado sobre una eventual candidatura a gobernador en 2027, Bornoroni evitó confirmar sus aspiraciones personales. Señaló que todavía "falta mucho" y afirmó que la definición se resolverá con un criterio electoral: "Vamos a ir con el más competitivo".

También ratificó la mesa política conformada con el Frente Cívico y el senador Luis Juez, y aseguró que el espacio mantiene "las puertas abiertas" para quienes compartan las ideas y convicciones del Presidente.

"Queremos una Córdoba sin burocracia, que deje producir, comercializar y generar puestos de trabajo", afirmó. En ese sentido, sostuvo que el empleo debe ser impulsado por las pymes, las empresas y el sector de servicios, y volvió a cuestionar el nivel de endeudamiento de la Provincia.

Bornoroni indicó que el nombre del candidato se conocerá una vez que se establezca el calendario electoral. "Vamos a plantear quién es el más competitivo para terminar con el peronismo en Córdoba y poder competir con otras provincias y con el mundo", concluyó.

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Informe de Víctor Rapetti.

Lectura rápida

¿Quién cuestionó la política impositiva? El diputado Gabriel Bornoroni cuestionó la política impositiva del gobernador Martín Llaryora.

¿Qué medidas destacó Bornoroni? Destacó las medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional bajo la conducción de Javier Milei.

¿Dónde realizó sus declaraciones? Durante una visita a la Exposición Rural de Río Cuarto.

¿Cuál es el tributo más distorsivo según Bornoroni? Ingresos Brutos es considerado el tributo "más distorsivo" que pagan los cordobeses.

¿Qué afirmó sobre su candidatura a gobernador? Bornoroni evitó confirmar sus aspiraciones personales y dijo que la definición se resolverá electoralmente.

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