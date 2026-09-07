Jamaica presenta al rey Carlos III su demanda de reparaciones por la esclavitud

FOTO: Jamaica lleva al rey Carlos III su reclamo de resarcimiento por el rol británico en la esclavitud

LONDRES — Jamaica ha llevado ante el rey Carlos III su solicitud de reparaciones por los daños causados por el comercio transatlántico de esclavos. Este lunes, la isla presentó formalmente una petición que busca que el monarca envíe cuestiones sobre la esclavitud y la responsabilidad del Reino Unido a una comisión del Consejo Privado, el máximo tribunal para las antiguas colonias que aún mantienen vínculos con el sistema jurídico británico.

Aunque la solicitud se dirige oficialmente al rey, este no tiene la autoridad para decidir sobre el asunto sin seguir el consejo del gobierno británico. La presentación coincide con el aniversario del trágico viaje del barco Zong, que en 1781 zarpó con 442 africanos esclavizados. Durante la travesía hacia Jamaica, la tripulación decidió arrojar al mar a 132 personas debido a la escasez de agua, considerando más rentable reclamar el seguro por la "propiedad" perdida que vender a los cautivos en mal estado.

La ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Grange, declaró a la prensa que buscan respuestas sobre los agravios cometidos. La campaña por reparaciones ha ganado impulso no solo en Jamaica, sino también en otros países del Caribe que respaldan esta petición.

La difusión de la masacre del Zong ayudó a avivar el movimiento que buscaba la abolición de la esclavitud en el Imperio británico. Aunque el comercio de esclavos fue prohibido en 1807, no fue sino hasta 1834 que se abolió la esclavización de seres humanos en el Reino Unido.

La petición busca que la Comisión Judicial se pronuncie sobre tres preguntas clave: si el traslado forzoso y la esclavización de africanos fueron ilegales, si constituyen crímenes de lesa humanidad y si el Reino Unido tiene la obligación de proporcionar un remedio a Jamaica por esos actos.

A pesar de que el gobierno británico ha reconocido que la esclavitud fue "abominable", ha rechazado hasta el momento las solicitudes de disculpas o reparaciones. En marzo, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que apoyaba las reparaciones, el Reino Unido se abstuvo, argumentando que no hay un deber legal de proporcionar reparaciones por actos históricos que no eran violaciones del derecho internacional en el momento en que ocurrieron.

El Palacio de Buckingham ha estado en contacto con el gobernador general de Jamaica para asegurar que la petición se presente adecuadamente. Mientras tanto, el primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, ha indicado su intención de transformar Jamaica en una república, lo que podría aumentar el apoyo a esta iniciativa, incluso si la solicitud de reparaciones es rechazada.

En un discurso reciente, el rey Carlos III expresó su compromiso de abordar los agravios históricos de la esclavitud, aunque no se ha comprometido a respaldar las reparaciones. "Ninguno de nosotros puede cambiar el pasado", dijo, "pero podemos comprometernos a aprender sus lecciones y a encontrar formas creativas de corregir desigualdades que perduran".