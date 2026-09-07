FOTO: ATE convoca a paro nacional y movilización frente al PAMI por crisis en la obra social

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha convocado a un paro nacional y una movilización programada para este martes a las 13 en la sede central del PAMI, situada en el centro de la ciudad, con el objetivo de visibilizar la crisis que enfrenta la obra social de los jubilados.

La manifestación se llevará a cabo frente a la sede ubicada en la avenida Corrientes 655 y se verá acompañada por la paralización de actividades en dependencias del organismo en todo el país, según comunicó el sindicato.

ATE ha denunciado que el PAMI tiene una deuda con prestadores que supera los $500.000 millones, lo que ha llevado a dificultades en la garantía de prestaciones para sus más de cinco millones de afiliados. Además, han señalado que los salarios de sus trabajadores se encuentran por debajo del valor de la canasta básica.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien también trabaja en el PAMI, afirmó que más de cinco millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están lucrando a costa de su salud. Aguiar subrayó que el vaciamiento de la obra social es sin precedentes y advirtió sobre el deterioro en la atención a jubilados y pensionados.

En este sentido, el dirigente aseguró que en los últimos dos años, han fallecido 45.000 adultos mayores más de lo esperado debido a la falta de medicamentos y prestaciones, un dato que ha sido difundido por el sindicato.

Aguiar también resaltó que hay un riesgo real de que desaparezca una de las obras sociales más grandes y solidarias de Latinoamérica, mientras que los funcionarios perciben sueldos millonarios y los salarios de los trabajadores permanecen congelados.

El gremio ha anticipado que, si no reciben respuestas de las autoridades, se intensificarán las medidas de protesta.

La movilización se produce en un contexto de cambios en la dirección del organismo, ya que Juan Cruz Montero ha dejado su cargo como coordinador ejecutivo del PAMI, siendo reemplazado por Verónica Gabriela Pérez.

Asimismo, Florencia Zicavo, quien ocupaba un cargo en la sindicatura del organismo, también ha renunciado, aunque aún no se ha anunciado quién asumirá su puesto.

ATE ha vinculado parte de los problemas financieros del PAMI con la eliminación del Impuesto PAIS, que destinaba recursos al organismo. Según el sindicato, de los $2,8 billones que el PAMI habría recibido a través de este tributo, hasta julio de este año el Tesoro Nacional solo compensó $0,9 billones.

"Después de haber contribuido durante toda su vida, no se puede vulnerar el derecho de los jubilados a acceder al sistema de salud. Por eso hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI", concluyó Aguiar.