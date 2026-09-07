"Se llega con todas las obras": Rosario ultima detalles para los Juegos Suramericanos 2026

Rosario se prepara para recibir a los Juegos Suramericanos 2026 con nuevas obras e infraestructura deportiva que quedarán para la ciudad una vez finalizada la competencia. En ese marco, este lunes quedó inaugurada la cubierta para la cancha de básquet 3x3, una de las intervenciones que se suman al Centro Acuático Provincial y a los nuevos espacios que serán utilizados durante el evento.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, destacó la importancia de sumar al sector privado al desarrollo de los Juegos. “Para encontrar el apoyo también privado, que es fundamental, no solamente la participación del Estado”, señaló durante la inauguración. También remarcó que las obras se incorporan a una infraestructura que ya tuvo otros usos deportivos en la ciudad.

Angelini sostuvo que Rosario se prepara para recibir a miles de deportistas, acompañantes y representantes de la dirigencia deportiva internacional. “Nos permite disfrutar de lo que vamos a vivir en muy pocos días, un encuentro con miles de deportistas y allegados”, afirmó, y recordó que será el tercer juego deportivo internacional que tendrá la ciudad en una década, luego de los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2022 y otras competencias desarrolladas en la región.

Por su parte, el senador provincial Ciro Seisas puso el foco en el impacto que tendrán las intervenciones sobre el espacio público. Señaló que los Juegos Suramericanos también implican “la recuperación de mucho espacio público” y destacó la creación de las denominadas Capiplazas, donde los chicos ya comenzaron a utilizar las nuevas instalaciones.

Seisas también resaltó la recuperación de más de 15.000 metros cuadrados de espacio público en distintos sectores de Rosario. En ese sentido, sostuvo que la transformación permite que vecinos de diferentes barrios puedan disfrutar de nuevos lugares de encuentro sin tener que trasladarse hasta los sectores tradicionales de la ciudad. “Vemos que la ciudad está viviendo una etapa muy positiva”, afirmó.

Ante la consulta sobre si las obras llegarán terminadas para el comienzo de la competencia, Seisas fue contundente: “Sí, se llega con todas las obras”. Además, destacó la reciente inauguración del Invencible Arena y del Invencible Rosario, dos estadios multipropósito que durante los Juegos tendrán capacidad para recibir a miles de personas y que luego quedarán disponibles para otras actividades deportivas y culturales.

El senador también destacó el nuevo Centro Acuático Provincial, inaugurado el viernes pasado, al que calificó como una infraestructura de primer nivel que podrán utilizar tanto los atletas como los clubes de la ciudad. En el marco de los Juegos, además, Rosario tendrá su Fan Fest y recibirá a miles de visitantes, en una competencia que tendrá como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela y que comenzará este sábado.