Se cumplen ocho años de Scaloni en la selección argentina: una era marcada por la gloria eterna

Este lunes se cumplen ocho años desde la llegada de Lionel Scaloni a la selección argentina, el comienzo de una etapa que transformó la historia reciente del equipo nacional.

Desde entonces, la denominada "Scaloneta" se consolidó como protagonista en las principales competencias internacionales y acumuló cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La consagración en Qatar quedó como el punto máximo de este ciclo. La Argentina volvió a conquistar una Copa del Mundo después de 36 años y Scaloni pasó a formar parte de la historia grande de la selección.

A esos cuatro trofeos se suman un subcampeonato mundial y un tercer puesto en la Copa América 2019, resultados que reflejan la regularidad alcanzada por el equipo durante estos ocho años.

Trabajo, competitividad y títulos marcaron una etapa que convirtió a Scaloni en uno de los entrenadores más importantes (por no decir el más importante) de la historia de la selección argentina.