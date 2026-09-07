Se cumplen ocho años de Scaloni en la selección argentina: una era marcada por la gloria eterna
Este lunes se conmemora un nuevo aniversario de la llegada del entrenador al equipo nacional. Logró cuatro títulos, entre ellos la histórica consagración en Qatar 2022, y ya está, para siempre, en el corazón de todos.
07/09/2026 | 12:55Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Scaloni y Lionel Messi. (Foto: archivo/AP)
Este lunes se cumplen ocho años desde la llegada de Lionel Scaloni a la selección argentina, el comienzo de una etapa que transformó la historia reciente del equipo nacional.
Desde entonces, la denominada "Scaloneta" se consolidó como protagonista en las principales competencias internacionales y acumuló cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
La consagración en Qatar quedó como el punto máximo de este ciclo. La Argentina volvió a conquistar una Copa del Mundo después de 36 años y Scaloni pasó a formar parte de la historia grande de la selección.
A esos cuatro trofeos se suman un subcampeonato mundial y un tercer puesto en la Copa América 2019, resultados que reflejan la regularidad alcanzada por el equipo durante estos ocho años.
Trabajo, competitividad y títulos marcaron una etapa que convirtió a Scaloni en uno de los entrenadores más importantes (por no decir el más importante) de la historia de la selección argentina.
Lectura rápida
¿Cuántos años se cumplen desde la llegada de Scaloni a la selección argentina? Ocho años.
¿Cuáles son los títulos que ha ganado la Scaloneta? Cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
¿Qué evento marcó el punto máximo del ciclo de Scaloni? La consagración en Qatar, donde Argentina ganó la Copa del Mundo después de 36 años.
¿Qué otros logros ha tenido el equipo en estos años? Un subcampeonato mundial y un tercer puesto en la Copa América 2019.
¿Cómo ha sido la etapa de Scaloni al frente de la selección? Se ha caracterizado por trabajo, competitividad y títulos, convirtiéndolo en uno de los entrenadores más importantes de la historia de la selección argentina.