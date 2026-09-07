Apple presentará su primer iPhone Ultra plegable y más novedades el 9 de septiembre

Este 9 de septiembre, Apple llevará a cabo uno de sus eventos más esperados, donde se anticipa el lanzamiento del primer iPhone Ultra plegable, un dispositivo que marca un hito en la evolución de los smartphones de la compañía. Este lanzamiento se produce más de cinco años después de que Samsung introdujera su primer teléfono plegable al mercado.

La expectativa en torno a este evento es alta, especialmente porque coincide con el traspaso de liderazgo de Tim Cook a John Ternus, el ex vicepresidente de ingeniería de hardware. La transición ha generado un aire de renovación y optimismo sobre los nuevos productos que Apple presentará.

Si bien Apple es conocido por su secretismo respecto a los lanzamientos, siempre hay filtraciones que proporcionan pistas sobre lo que se puede esperar. En este caso, el iPhone Ultra no solo acaparará la atención, sino que también se espera que se presenten actualizaciones de los AirPods, HomePods y la nueva línea de iPhone 18.

Características del iPhone Ultra

Los rumores sugieren que este nuevo dispositivo podría tener un precio superior a $2,000, lo que lo posiciona como uno de los smartphones más caros del mercado. Sin embargo, se espera que la calidad y las características del dispositivo justifiquen su precio. Se ha informado que el iPhone Ultra contará con un diseño premium, un tamaño que se ajusta cómodamente a un bolsillo y una pantalla que se expande hasta 7.8 pulgadas.

Los primeros comentarios de los usuarios que han tenido la oportunidad de probar el dispositivo son positivos. Según Mark Gurman de Bloomberg, el teléfono presenta un acabado de alta calidad y un funcionamiento fluido. Sin embargo, se ha confirmado que la versión plegable no incluirá una cámara telefoto, lo que podría decepcionar a algunos consumidores.

En cuanto a la seguridad, se rumorea que el dispositivo incluirá MagSafe para carga inalámbrica, pero omitirá el Face ID, optando por un botón de Touch ID en el lateral del teléfono. Esto podría ser un cambio significativo para los usuarios que están acostumbrados a la tecnología de reconocimiento facial.

Además, se espera que el iPhone Ultra soporte multitarea, permitiendo a los usuarios ejecutar dos aplicaciones simultáneamente en la pantalla desplegada, lo que podría mejorar la productividad y la experiencia del usuario.

Novedades en otros dispositivos

El evento también podría presentar actualizaciones para el HomePod, con nuevas funciones impulsadas por la actualización de Siri. Se han encontrado referencias a nuevos productos en versiones preliminares de macOS, lo que sugiere que la compañía está trabajando en dispositivos que podrían revolucionar su línea de altavoces inteligentes.

Un hallazgo sorprendente es la posibilidad de que Apple esté desarrollando AirPods con cámaras integradas. Un video encontrado en la versión de macOS muestra a un usuario utilizando los AirPods para capturar imágenes. Aunque esto puede generar preocupaciones sobre la privacidad, se espera que Apple implemente medidas para garantizar que la función se utilice de manera responsable.

En resumen, el evento del 9 de septiembre promete ser un momento clave para Apple, con la presentación de innovaciones que podrían definir el futuro de la tecnología móvil y de audio.