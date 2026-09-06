Germán Font, intendente electo de Marcos Juárez: "Los funcionarios tienen que estar en la calle"

FOTO: Germán Font asume como intendente de Marcos Juárez con un fuerte compromiso de gestión y desarrollo

Germán Font, quien fue elegido como nuevo intendente de Marcos Juárez, manifestó su agradecimiento por el apoyo recibido en las elecciones. "Hemos armado un equipo amplio donde se sumó gente de distintos lugares y sectores", declaró Font, quien subrayó su compromiso de colaborar con el gobierno provincial y nacional.

En medio de los festejos, Font reconoció la influencia de su mentor político, el ministro de Agroindustria, Sergio Buso, y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. "Sergio fue la persona que me invitó a sumarme a su equipo en 2018 en el Ministerio de Agricultura y Ganadería", mencionó Font, quien también expresó su gratitud hacia otros legisladores e intendentes que lo respaldaron.

El intendente electo resaltó el apoyo de la ciudadanía durante la campaña, afirmando que "la gente tenía ganas de nuevas caras, de un liderazgo diferente". Se comprometió a gobernar para todos los habitantes de Marcos Juárez, asegurando que escuchará sus prioridades y se enfocará en resolver problemas locales.

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Font identificó dos prioridades esenciales para su gestión: la infraestructura y el acceso a la vivienda. "Marcos Juárez tiene un 70% de calles de tierra, lo que complica el desplazamiento de los vecinos", explicó. También enfatizó la necesidad de fomentar el empleo, subrayando que la población busca trabajar dignamente.

El nuevo intendente consideró que la falta de campaña del peronismo a nivel provincial favoreció a su candidatura. "Nos pudimos concentrar realmente en cómo estaba Marcos Juárez y qué íbamos a hacer para la ciudad", afirmó, resaltando la necesidad de abordar los problemas locales de forma efectiva.

La vicegobernadora Prunotto felicitó a Font, afirmando que su victoria representa un triunfo para Marcos Juárez. "Estamos convencidos que ha ganado Marcos Juárez", expresó Prunotto, quien aseguró que el gobierno provincial continuará apoyando al municipio en sus proyectos futuros.

Font se alista para asumir su cargo el 10 de diciembre, con el firme objetivo de activar la economía y mejorar la calidad de vida en Marcos Juárez.