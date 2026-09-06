En vivo

El Show de Cadena 3

Gabriela Pszybylski

Argentina

En vivo

El Show de Cadena 3

Gabriela Pszybylski

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Germán Font, intendente electo de Marcos Juárez: "Los funcionarios tienen que estar en la calle"

El ganador de las elecciones habló en Cadena 3 y se comprometió a mejorar la infraestructura de la ciudad. 

06/09/2026 | 21:49Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Germán Font asume como intendente de Marcos Juárez con un fuerte compromiso de gestión y desarrollo

FOTO: Germán Font asume como intendente de Marcos Juárez con un fuerte compromiso de gestión y desarrollo

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Germán Font, intendente electo de Marcos Juárez

    Cadena 3 Elecciones

    Episodios

Germán Font, quien fue elegido como nuevo intendente de Marcos Juárez, manifestó su agradecimiento por el apoyo recibido en las elecciones. "Hemos armado un equipo amplio donde se sumó gente de distintos lugares y sectores", declaró Font, quien subrayó su compromiso de colaborar con el gobierno provincial y nacional.

En medio de los festejos, Font reconoció la influencia de su mentor político, el ministro de Agroindustria, Sergio Buso, y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. "Sergio fue la persona que me invitó a sumarme a su equipo en 2018 en el Ministerio de Agricultura y Ganadería", mencionó Font, quien también expresó su gratitud hacia otros legisladores e intendentes que lo respaldaron.

El intendente electo resaltó el apoyo de la ciudadanía durante la campaña, afirmando que "la gente tenía ganas de nuevas caras, de un liderazgo diferente". Se comprometió a gobernar para todos los habitantes de Marcos Juárez, asegurando que escuchará sus prioridades y se enfocará en resolver problemas locales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Font identificó dos prioridades esenciales para su gestión: la infraestructura y el acceso a la vivienda. "Marcos Juárez tiene un 70% de calles de tierra, lo que complica el desplazamiento de los vecinos", explicó. También enfatizó la necesidad de fomentar el empleo, subrayando que la población busca trabajar dignamente.

El nuevo intendente consideró que la falta de campaña del peronismo a nivel provincial favoreció a su candidatura. "Nos pudimos concentrar realmente en cómo estaba Marcos Juárez y qué íbamos a hacer para la ciudad", afirmó, resaltando la necesidad de abordar los problemas locales de forma efectiva.

La vicegobernadora Prunotto felicitó a Font, afirmando que su victoria representa un triunfo para Marcos Juárez. "Estamos convencidos que ha ganado Marcos Juárez", expresó Prunotto, quien aseguró que el gobierno provincial continuará apoyando al municipio en sus proyectos futuros.

Font se alista para asumir su cargo el 10 de diciembre, con el firme objetivo de activar la economía y mejorar la calidad de vida en Marcos Juárez.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo intendente de Marcos Juárez? Germán Font es el nuevo intendente electo de Marcos Juárez.

¿Qué prioridades identificó Font para su gestión? Las prioridades son la infraestructura y el acceso a la vivienda.

¿Cuándo asumirá Font como intendente? Font asumirá su cargo el 10 de diciembre.

¿Quiénes apoyaron a Font en su carrera política? Su mentor político es Sergio Buso, y también recibió apoyo de Miriam Prunotto y otros legisladores.

¿Qué opinó Prunotto sobre la victoria de Font? Prunotto afirmó que su victoria representa un triunfo para Marcos Juárez y que el gobierno provincial seguirá apoyando al municipio.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf