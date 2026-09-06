Escuela iraní convertida en monumento rinde homenaje a las víctimas de la guerra

FOTO: Escuela iraní atacada al inicio de la guerra es ahora un monumento en honor a los niños

MINAB, Irán (AP) — La escuela Shajareh Tayyebeh, que alguna vez fue un lugar de aprendizaje, ya no volverá a cumplir esa función. Su colorido portón azul, que en el pasado recibía a los estudiantes, ahora está adornado con imágenes que rememoran a los niños que solían llenar sus aulas.

Al cruzar el umbral, los visitantes son guiados por un pasillo decorado con fotografías de los niños en momentos de felicidad: sonrisas en fiestas de cumpleaños y escenas cotidianas. Sin embargo, la tristeza se impone con la aparición de sus rostros en pancartas de luto.

Este espacio se ha convertido en un altar en memoria de los alumnos que perdieron la vida durante uno de los primeros ataques de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. En ese bombardeo, la escuela sufrió un impacto devastador, resultando en la muerte de más de 100 estudiantes, según informaron las autoridades iraníes.

Hasta la fecha, Washington no ha reconocido su responsabilidad en este ataque, y no ha publicado los hallazgos del Pentágono. Una investigación de la agencia The Associated Press encontró indicios de que un misil estadounidense alcanzó la escuela.

La ciudad de Minab volvió a ser noticia recientemente, tras una nueva ola de ataques estadounidenses que resultó en la muerte de civiles en un evento de boda, llevando a varios heridos a un hospital local.

Durante una visita a la escuela, se observó que ambas plantas del edificio estaban severamente dañadas, con aulas que parecían haber sido interrumpidas en medio de una clase, con pupitres desordenados y techos colapsados.

Las autoridades locales han expresado la necesidad de conservar las ruinas de la escuela como un registro histórico. El gobernador de Hormozgan, Mohammad Ashouri Taziani, ha propuesto transformar el lugar en un museo de guerra y un monumento conmemorativo.

Cerca de la escuela, un sector del cementerio de Minab ha sido dedicado a las víctimas del ataque, donde familiares visitan en silencio las tumbas, muchas de ellas marcadas en césped artificial. Los residentes han informado que al menos tres cuerpos aún no han sido encontrados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.