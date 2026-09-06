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"Me caso": la primera promesa de campaña que cumplirá el intendente electo de Marcos Juárez

Increíble pero real. El intendente electo, Germán Fort, se comprometió con su pareja en el escenario tras ganar las elecciones.

06/09/2026 | 22:31Redacción Cadena 3

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El intendente electo promete casamiento y cumplir con sus promesas de gestión en campaña

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El intendente electo de Marcos Juárez, Germán Fort, cumplirá con su primera promesa de campaña: le propuso matrimonio a su novia minutos después de ganar la votación.

"Los últimos días de campaña veníamos a full, con muchas cosas. Dijimos bueno, si ganamos, nos casamos. Así que recién se lo propuse en el escenario", contó en diálogo con Cadena 3.

El intendente destacó que su pareja ha sido un pilar fundamental en su vida y en su carrera política. "Mi mujer, se lo aguantó todo. Este últimos mes y medios nos acostábamos a las 2 de la mañana y arrancábamos a las 7", afirmó. 

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"Va a ser la primer promesa que voy a cumplir en esta campaña", agregó, entre risas. "Probablemente sea antes del 10 de diciembre y las promesas hay que cumplirlas", subrayó Fort.

Además de su compromiso personal, el intendente también se comprometió a cumplir con las promesas de gestión realizadas durante la campaña. "En muchos casos nos decían, che, ¿van a poder hacer 500 cuadras? Vamos a poder hacer más de 500 cuadras", aseguró, enfatizando su determinación de llevar a cabo sus planes.

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El intendente electo se mostró optimista sobre la gestión que comenzará y reafirmó que las cosas hay que hacerlas. "Cuando ni bien podamos, lo vamos a hacer", concluyó.

Lectura rápida

¿Quién es el intendente electo de Marcos Juárez? Germán Fort es el intendente electo de Marcos Juárez.

¿Qué prometió hacer Germán Fort después de ganar? Propuso matrimonio a su novia minutos después de ganar la votación.

¿Cuándo espera cumplir su promesa de matrimonio? Probablemente antes del 10 de diciembre.

¿Cuántas cuadras se comprometió a hacer? Se comprometió a hacer más de 500 cuadras.

¿Cuál es la actitud de Fort hacia su gestión? Se mostró optimista y reafirmó su determinación de cumplir con sus promesas.

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