Trágico accidente en City Bell: mujer de 65 años pierde la vida al ser atropellada
La víctima circulaba en bicicleta cuando, por causas que son materia de investigación, fue embestida por una camioneta Renault Captur.
FOTO: Trágico accidente en City Bell: mujer de 65 años pierde la vida al ser atropellada
Buenos Aires, 6 de septiembre -- Una mujer de 65 años perdió la vida este domingo tras ser atropellada por una camioneta en City Bell.
El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 466 y 19. Según el informe policial obtenido, la víctima fue identificada como Liliana Delgado, de 65 años.
Luego del impacto, la mujer quedó inconsciente y requirió asistencia médica por parte del SAME.
La ambulancia SAME N° 04 llegó al lugar, donde el médico a cargo brindó asistencia a Delgado, quien posteriormente fue trasladada al Hospital de Gonnet.
Desafortunadamente, minutos más tarde se confirmó su deceso debido a las graves lesiones sufridas en el accidente.
El vehículo involucrado fue una camioneta Renault Captur de color gris, con patente AE229NL, conducida por Adriana Analía Samus, de 64 años, quien resultó ilesa tras el choque.
Tras el accidente, las autoridades preservaron la escena para llevar a cabo las pericias pertinentes que buscarán determinar la mecánica del suceso.
La causa fue calificada como "Homicidio culposo" y quedó a disposición de la UFI N° 10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en City Bell?
Una mujer de 65 años fue atropellada por una camioneta y falleció por las lesiones.
¿Quién es la víctima?
La víctima se llama Liliana Delgado y tenía 65 años.
¿Qué vehículo estuvo involucrado?
La camioneta implicada es una Renault Captur, conducida por Adriana Analía Samus.
¿Qué medidas se tomaron tras el accidente?
La policía preservó la escena para realizar pericias y determinar la mecánica del hecho.
¿Cómo se califica el hecho?
La causa fue caratulada como "Homicidio culposo" y está bajo la UFI N° 10 de La Plata.
[Fuente: Noticias Argentinas]