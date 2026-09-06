Irán responde a amenazas de EE.UU. con advertencias de represalias más severas

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- Irán advirtió este domingo que responderá de manera "más rápida, más intensa y más dolorosa" ante cualquier nueva ofensiva de Estados Unidos y anunció que establecerá una "zona prohibida" en cercanías del estratégico estrecho de Ormuz, en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos países.

"Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionales terminó", afirmó Mohammad Bagher Ghalibaf, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, durante un discurso difundido por medios locales.

El funcionario sostuvo que "cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa".

La advertencia se produjo después de los ataques iraníes contra buques de guerra estadounidenses, lanzados como represalia por bombardeos contra petroleros de la República Islámica, en momentos en que las negociaciones para intentar una salida diplomática al conflicto permanecen estancadas.

Ghalibaf anunció además que Teherán declarará en los próximos días una "zona prohibida" en un sector cercano al estrecho de Ormuz.

Mohsen Rezai, también integrante del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, precisó que esa zona comenzará en la línea del bloqueo de la Armada estadounidense y abarcará sectores del Golfo.

"Cualquier barco que entre en esta nueva zona será incluido en una lista de sanciones", advirtió.

Las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron el 30 de agosto, después de más de un mes de relativa calma, cuando fuerzas estadounidenses bombardearon infraestructura iraní en la zona del estrecho de Ormuz.

Desde el viernes, los enfrentamientos se concentran principalmente en áreas marítimas del Golfo, donde el tráfico de embarcaciones continúa fuertemente reducido por el bloqueo del estrecho dispuesto por Irán y el cerco estadounidense a los puertos iraníes.

En tanto, los Guardianes de la Revolución aseguraron este domingo haber atacado un vehículo militar estadounidense no tripulado que, según Teherán, intentaba ingresar en una zona protegida del estrecho.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) negó la versión. Su portavoz, Tim Hawkins, calificó la afirmación iraní como una "mentira total" y aseguró que ninguna embarcación estadounidense había sido atacada durante la jornada.

El conflicto en Medio Oriente atraviesa una nueva escalada desde los ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán iniciados el 28 de febrero.