Erupción del volcán Anak Krakatoa en Indonesia provoca cierre de aeropuertos y afecta vuelos masivamente

Yakarta, 6 de septiembre (NA) -- La reciente erupción del volcán Anak Krakatoa obligó este domingo a cerrar temporalmente ocho aeropuertos en Indonesia, incluyendo el principal aeropuerto internacional de Yakarta, afectando así a más de 1.500 vuelos. Las autoridades continúan monitoreando la situación debido a la dispersión de cenizas volcánicas.

Según datos proporcionados por la agencia oficial ANTARA, aproximadamente 170.000 pasajeros han sufrido cancelaciones, demoras y desvíos de sus vuelos. El Ministerio de Transporte de Indonesia notificó que los aeropuertos fueron cerrados por la presencia de ceniza volcánica en el espacio aéreo y por razones de seguridad.

Entre los aeropuertos afectados se encuentran el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, que sirve a Yakarta, y el Halim Perdanakusuma, además de los aeropuertos Radin Inten II, Husein Sastranegara, Budiarto, Pondok Cabe, Taufik Kiemas y Atung Bungsu.

Las autoridades han contabilizado 1.558 vuelos afectados por esta situación, que incluye servicios cancelados, demorados y desviados. La actividad del volcán ha generado columnas de ceniza que alcanzaron hasta unos 15.000 metros de altura, extendiéndose sobre áreas de Java y Sumatra.

Las autoridades han recomendado a la población mantenerse alejada del cráter del volcán y tomar precauciones ante la caída de ceniza. Hasta el momento, no se han reportado víctimas, y los organismos de emergencia han indicado que no hay riesgo de tsunami en la zona.

El epidemiólogo Dicky Budiman, de la Universidad Griffith, ha alertado sobre los peligros para la salud que conlleva la exposición a la ceniza volcánica, aconsejando a la población sobre cómo limpiar de manera segura tanto a ellos mismos como a su entorno tras la exposición.

"La ceniza volcánica se diferencia mucho del polvo común porque contiene sílice que se asemeja a afilados fragmentos de vidrio que pueden dañar los órganos expuestos, como los ojos, la nariz, la boca y la piel", declaró Dicky a ANTARA en Yakarta este domingo.

El Anak Krakatoa se sitúa en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, y surgió tras la histórica erupción del Krakatoa de 1883. En diciembre de 2018, una erupción del Anak Krakatoa causó el colapso parcial del volcán, resultando en un tsunami que dejó más de 400 muertos en las costas de Java y Sumatra.