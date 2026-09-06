Germán Font es el nuevo intendente electo de Marcos Juárez

Marcos Juárez eligió intendente este domingo: Germán Font, candidato de Generación MJ, resultó electo con amplio margen.

Con el 65% del padrón escrutado, Font saca el 46.01% de los votos, contra 20.21% de el exintendente Pedro Dellarossa. Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta, se ubica como tercero, con el 17.34%.

De esta forma, Marcos Juárez tendrá un intendente peronista por primera vez desde 1973.

El gobernador Martín Llaryora felicitó a Font, reconociéndolo como vencedor y invitándolo a "trabajar sobre las ideas y los proyectos que propuso durante la campaña". Ambos se reunirán este lunes a las 11 de la mañana en la casa de gobierno de la Provincia.

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Felicito a los vecinos de #MarcosJuárez, que una vez más eligieron democráticamente a sus autoridades, pensando y debatiendo el futuro de esta querida ciudad del sur provincial.



Quiero felicitar especialmente a #GermánFont y a todo su equipo, Germán tiene la fuerza y la… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 6, 2026

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El padrón está compuesto por poco más de 24 mil ciudadanos y son siete las listas que compitieron por la conducción del municipio.

Votó más del 60% del padrón, en sintonía con comicios anteriores.

Ninguna de las fuerzas lleva sellos partidarios nacionales y tampoco está prevista la presencia en la ciudad de figuras o referentes de alcance nacional.