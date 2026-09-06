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Germán Font es el nuevo intendente electo de Marcos Juárez
El candidato de Generación MJ, cercano al gobernador Llaryora, ganó las elecciones con amplio margen. Superó al exintendente Pedro Dellarossa, quien quedó en segundo lugar.
06/09/2026 | 20:00Redacción Cadena 3
FOTO: Germán Font
FOTO: Marcos Juárez elige intendente este domingo.
Marcos Juárez eligió intendente este domingo: Germán Font, candidato de Generación MJ, resultó electo con amplio margen.
Con el 65% del padrón escrutado, Font saca el 46.01% de los votos, contra 20.21% de el exintendente Pedro Dellarossa. Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta, se ubica como tercero, con el 17.34%.
De esta forma, Marcos Juárez tendrá un intendente peronista por primera vez desde 1973.
El gobernador Martín Llaryora felicitó a Font, reconociéndolo como vencedor y invitándolo a "trabajar sobre las ideas y los proyectos que propuso durante la campaña". Ambos se reunirán este lunes a las 11 de la mañana en la casa de gobierno de la Provincia.
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Felicito a los vecinos de #MarcosJuárez, que una vez más eligieron democráticamente a sus autoridades, pensando y debatiendo el futuro de esta querida ciudad del sur provincial.— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 6, 2026
Quiero felicitar especialmente a #GermánFont y a todo su equipo, Germán tiene la fuerza y la…
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El padrón está compuesto por poco más de 24 mil ciudadanos y son siete las listas que compitieron por la conducción del municipio.
Votó más del 60% del padrón, en sintonía con comicios anteriores.
Ninguna de las fuerzas lleva sellos partidarios nacionales y tampoco está prevista la presencia en la ciudad de figuras o referentes de alcance nacional.
Lectura rápida
¿Qué se elige en Marcos Juárez? Se elige intendente el domingo 6 de septiembre.
¿Quién es el candidato con ventaja? Germán Font es el candidato de Generación MJ y tiene amplia ventaja.
¿Cuándo se celebran las elecciones? Las elecciones se celebran el domingo 6 de septiembre.
¿Cuántos ciudadanos están en el padrón? El padrón está compuesto por poco más de 24 mil ciudadanos.
¿Cuál es el porcentaje de votantes? Votó más del 60% del padrón.