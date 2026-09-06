Franco Colapinto reflexiona tras el Gran Premio de Italia: "Día durísimo"

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) – El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, expresó su descontento tras el Gran Premio de Italia, donde, a pesar de sumar dos puntos, se vio afectado por errores propios. Colapinto comentó que debe "seguir trabajando" para mejorar en futuras competencias.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el corredor lamentó "lo que podría haber sido" tras largar en el séptimo puesto en el emblemático circuito de Monza, conocido por favorecer a los equipos con un buen motor. Colapinto llegó a estar en la tercera posición en un momento de la carrera.

Con la obtención de dos puntos, Colapinto rompió una racha de dos carreras sin sumar y se mantiene en el duodécimo lugar del Mundial de Pilotos, acumulando 21 puntos, ocho por detrás del británico Arvid Lindblad.

El argentino, aunque abatido al bajarse del auto, reconoció sus errores y valoró lo logrado en la carrera italiana unas horas después de finalizar. Afirmó sentirse "orgulloso" de lo conseguido durante el fin de semana.

A lo largo de la carrera, Colapinto tuvo que luchar tras un despiste en la sexta vuelta que lo hizo caer del tercer al decimosexto puesto, lo que lo obligó a esforzarse para regresar a la zona de puntos con un chasis dañado.

A pesar de calificar la jornada como un "día durísimo", el oriundo de Pilar manifestó que se levantará al día siguiente "con la esperanza renovada" y con la determinación de "seguir trabajando" en su mejor temporada en la Fórmula 1.

Colapinto también agradeció el apoyo incondicional del público argentino y destacó el rendimiento de su equipo, haciendo mención al desempeño de su compañero Pierre Gasly, quien logró la pole position y finalizó en séptimo lugar.

Con el regreso de la F1 tras unas semanas de descanso, el próximo fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de España, en el circuito de Madrid.