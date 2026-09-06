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Franco Colapinto reflexiona tras el Gran Premio de Italia: "Día durísimo"

A pesar de sumar dos puntos, el piloto argentino de Alpine expresó su frustración y reconoció errores en una carrera complicada en Monza.

06/09/2026 | 19:54Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto, insatisfecho a pesar de su buena carrera.

FOTO: Franco Colapinto, insatisfecho a pesar de su buena carrera.

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Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) – El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, expresó su descontento tras el Gran Premio de Italia, donde, a pesar de sumar dos puntos, se vio afectado por errores propios. Colapinto comentó que debe "seguir trabajando" para mejorar en futuras competencias.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el corredor lamentó "lo que podría haber sido" tras largar en el séptimo puesto en el emblemático circuito de Monza, conocido por favorecer a los equipos con un buen motor. Colapinto llegó a estar en la tercera posición en un momento de la carrera.

Con la obtención de dos puntos, Colapinto rompió una racha de dos carreras sin sumar y se mantiene en el duodécimo lugar del Mundial de Pilotos, acumulando 21 puntos, ocho por detrás del británico Arvid Lindblad.

El argentino, aunque abatido al bajarse del auto, reconoció sus errores y valoró lo logrado en la carrera italiana unas horas después de finalizar. Afirmó sentirse "orgulloso" de lo conseguido durante el fin de semana.

A lo largo de la carrera, Colapinto tuvo que luchar tras un despiste en la sexta vuelta que lo hizo caer del tercer al decimosexto puesto, lo que lo obligó a esforzarse para regresar a la zona de puntos con un chasis dañado.

A pesar de calificar la jornada como un "día durísimo", el oriundo de Pilar manifestó que se levantará al día siguiente "con la esperanza renovada" y con la determinación de "seguir trabajando" en su mejor temporada en la Fórmula 1.

Colapinto también agradeció el apoyo incondicional del público argentino y destacó el rendimiento de su equipo, haciendo mención al desempeño de su compañero Pierre Gasly, quien logró la pole position y finalizó en séptimo lugar.

Con el regreso de la F1 tras unas semanas de descanso, el próximo fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de España, en el circuito de Madrid.

Lectura rápida

¿Qué expresó Franco Colapinto tras el Gran Premio de Italia?
Colapinto mostró su frustración por errores propios a pesar de sumar dos puntos.

¿Qué posición ocupó Colapinto al iniciar la carrera?
El piloto argentino largó en el séptimo puesto en el circuito de Monza.

¿Qué logró Colapinto al finalizar la carrera?
Colapinto sumó dos puntos, rompiendo una racha de dos carreras sin sumar.

¿Qué incidente afectó a Colapinto durante la carrera?
Un despiste en la sexta vuelta lo hizo caer del tercer al decimosexto puesto.

¿Cuál es el próximo evento en el calendario de la F1?
El próximo Gran Premio será en España, en el circuito de Madrid.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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