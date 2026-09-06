El Arsenal se impuso 2-1 al Chelsea del 'Dibu' Martínez en un emocionante duelo de Premier League

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- El Arsenal logró una victoria de 2-1 frente al Chelsea, donde el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue titular. Este triunfo permite al Arsenal mantenerse en la cima de la tabla junto al Manchester City después de las primeras tres jornadas de la Premier League.

Los goles del Arsenal fueron anotados por el alemán Kai Havertz y el noruego Martin Ødegaard, mientras que el Chelsea había abierto el marcador gracias a Morgan Rogers.

El Chelsea, bajo la dirección del español Xabi Alonso, comenzó con fuerza y, en solo dos minutos de juego, se adelantó en el marcador con un gol de Rogers, quien conectó una volea desde la frontal del área que se coló por el primer palo del arco defendido por el español David Raya.

Sin embargo, el Arsenal no se rindió y logró empatar a los 25 minutos, cuando Havertz disparó y el balón se coló en el primer palo tras una débil intervención del "Dibu" Martínez.

El Arsenal encontró el gol del triunfo apenas cinco minutos después del inicio del segundo tiempo, cuando Ødegaard definió con gran clase tras recibir un pase en el área, culminando una destacada jugada colectiva.

Con este resultado, el Arsenal, que cortó una sequía de 22 años sin títulos en la Premier League en 2026, se mantiene en la cima de la tabla junto al Manchester City, ambos con puntaje perfecto tras tres partidos. El Chelsea, por su parte, ocupa la cuarta posición con seis puntos.

En la próxima jornada, el Arsenal visitará al Sunderland, mientras que el Chelsea se enfrentará al Hull City, buscando recuperar el camino de la victoria y no perder terreno en la lucha por el título.