Fórmula 1: Colapinto 9° en gran carrera después del despiste y Antonelli desató el delirio en Italia

FOTO: Son las vueltas finales, Antonelli ya quebró a Russell y marcha a la victoria

El líder del certamen Kimi Antonelli remontó desde la última posición de la grilla para alzarse con la victoria como local en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de este domingo en el Autodromo Nazionale di Monza -5.793 mts.-, culminando una brillante remontada al superar a su compañero de equipo en Mercedes y rival por el título, George Russell, en las últimas vueltas. Franco Colapinto de Alpine fue 9°.

El argentino, que se mostró desconsolado hasta las lágrimas en la rueda de prensa por el despiste que sufrió en la primera vuelta -v.5- del reinicio, marchando en cuarta posición, se recuperó desde el 16° puesto hasta el 9°, con un ritmo muy rápido. Antes del error había hecho una gran partida y su puso tercero. Perdió la posición, otra vez, con Verstappen por respetar a Gasly y se fue afuera en Lesmo.

Gestionando con gran capacidad el neumático duro, no tuvo paradas y superó en la pista a Ocón, Bearman, Sainz, Hulkenberg, Bortoleto y Tsunoda para regresar a la zona de puntos. Sin inconvenientes, su compañero Pierre Gasly fue 7° -20s delante suyo- y le faltó apenas una vuelta de carrera para superar al 8° Arvid Lindblad que terminó 2.217s delante suyo.

La carrera tuvo un comienzo accidentado con el despiste de Charles Leclerc de Ferrari en la 'Parabólica', muy violento, aunque sin lesiones para el monegasco, afortunadamente. La bandera roja detuvo la prueba con Russell al frente, seguido por Gasly, Verstappen y Colapinto.

Antonelli que había comenzado su carrera de locar en la 19ª posición tras una penalización por cambio de motor, con Russell en la primera fila de la parrilla, pero el joven piloto escaló rápidamente hasta la cabeza de carrera gracias a una combinación devastadora de ritmo puro y adelantamientos inteligentes.

Un coche de seguridad virtual a mitad de carrera influyó en el resultado, cuando Antonelli optó por entrar en boxes bajo bandera amarilla para cambiar a neumáticos medios nuevos, mientras que Russell se mantuvo en pista con neumáticos duros usados, que gradualmente se desgastaron y le complicaron la vida.

Salvo una breve salida de pista al atacar a Russell al final de la carrera, Antonelli fue impecable durante las 53 vueltas en el Autódromo Nacional de Monza, demostrando una vez más su gran fortaleza en la lucha por el título mundial de 2026.

Russell tuvo que conformarse con el segundo puesto, cruzando la meta unos cuatro segundos por detrás de Antonelli, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, completó el podio con una actuación decidida que incluyó varios adelantamientos audaces.

Lando Norris superó a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, en la cuarta posición tras una reñida lucha. Lewis Hamilton lideró la Ferrari en sexta posición después de que su compañero Charles Leclerc sufriera un fuerte accidente en la última curva de la segunda vuelta.

Tras conseguir la pole position y una salida prometedora, Pierre Gasly tuvo dificultades para seguir el ritmo de los líderes y cayó a la séptima posición. Arvid Lindblad, Franco Colapinto (quien se recuperó bien de una salida de pista) y Yuki Tsunoda completaron la zona de puntos.

Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg fueron los siguientes en pista con sus Audi. Este último se vio involucrado en un incidente en la curva 4 con Liam Lawson, que fue revisado por los comisarios, mientras que Carlos Sainz terminó 13º con Williams.

Lawson, mencionado anteriormente, finalizó su segundo fin de semana como piloto sustituto de Red Bull en la 14ª posición, por delante de los Haas Ollie Bearman y Esteban Ocon, Albon en el otro Williams y los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Los dos pilotos de Aston Martin se unieron a Leclerc en la grada más tarde en la carrera: Fernando Alonso regresó a boxes con posibles daños en el coche y Lance Stroll abandonó la pista por un problema hidráulico.

Campeonato de Pilotos: Antonelli 267, Russell 201, Hamilton 191, Norris 171, Leclerc 155, Verstappen 127, Piastri 116, Hadjar 71, Lawson 51, Gasly 41, Lindblad 29, Colapinto 21, Bearman 18, Bortoleto 10, Hulkenberg y Sainz 6, Albon 5, Ocón y Alonso 3, Tsunoda 1.

Campeonato de Constructores: Mercedes 468, Ferrari 346, McLaren 287, Red Bull 204, Racing Bulls 75, Alpine 62, Haas 21, Audi 16, Williams 11, Aston Martin 3.

Próxima carrera: Madrid, 11.12.13 de septiembre.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com