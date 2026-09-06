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Sigue el corte total en el Camino de las Altas Cumbres por aguanieve y hielo en la calzada
La interrupción vehicular se produce este domingo debido a las condiciones meteorológicas. En el cerro Champaquí y otros sectores altos serranos nevó.
06/09/2026 | 13:21Redacción Cadena 3
FOTO: El Camino de las Altas Cumbres, cerrado por aguanieve y hielo (Foto: Roberto Fontanari/C3)
FOTO: El Camino de las Altas Cumbres está cerrado este domingo.
El Camino de las Altas Cumbres permanece con corte total este domingo debido a la presencia de aguanieve y hielo sobre la calzada, producto de las condiciones meteorológicas.
Las bajas temperaturas y las precipitaciones afectan especialmente a los sectores más elevados de las sierras de Córdoba.
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En el cerro Champaquí y otros puntos altos de las sierras se registraron nevadas este fin de semana, y el domingo se ve atravesado por las condiciones invernales.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en el Camino de las Altas Cumbres? El camino permanece con corte total debido a aguanieve y hielo en la calzada.
¿Quiénes se ven afectados por esta situación? Los sectores más elevados de las sierras de Córdoba son los más afectados.
¿Cuándo se registraron nevadas? Las nevadas se registraron este fin de semana.
¿Dónde se encuentran las nevadas? En el cerro Champaquí y otros puntos altos de las sierras.
¿Por qué se produce el corte en el camino? Debido a las bajas temperaturas y las precipitaciones que han generado condiciones invernales.