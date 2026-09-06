Estudiantes inglesas en la UBA afirman: 'Las Malvinas son argentinas'

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- En una reciente entrevista, dos chicas inglesas que cursan historia en la Universidad de Buenos Aires (UBA) hicieron una afirmación contundente: las Islas Malvinas "son argentinas". Este comentario se produce en el contexto del reclamo por la soberanía del archipiélago que realizó recientemente el presidente Javier Milei.

Las jóvenes, identificadas como Emily y Lucy, fueron abordadas por un móvil de la señal de cable C5N en el barrio de Recoleta, donde compartieron sus experiencias en Buenos Aires. Ambas manifestaron que su experiencia de estudiar historia en la UBA es "muy buena y muy interesante", destacando la oportunidad de "aprender historia de Latinoamérica en Latinoamérica". Explicaron que esta experiencia es "muy diferente" a la que tendrían si estuvieran estudiando en Inglaterra.

Al ser consultadas sobre el conflicto por la soberanía de las Malvinas, respondieron de manera casi unísona y sin dudar: "Las Malvinas son argentinas".