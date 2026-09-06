Rubén Darío Insúa arribó a Buenos Aires para asumir como entrenador de San Lorenzo

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- Rubén Darío Insúa llegó este domingo a Buenos Aires y se encuentra a un paso de convertirse oficialmente en el nuevo entrenador de San Lorenzo.

El "Gallego" regresa al club tras la salida de Néstor Gorosito y lo hará con el equipo en un mejor estado anímico, tras conseguir un triunfo 1-0 sobre Talleres, en la octava fecha del Torneo Clausura.

La llegada de Insúa era una de las prioridades para la dirigencia, encabezada por Marcelo Culotta, quien había estado en contacto con el entrenador en los días previos. El presidente azulgrana había mencionado que solo restaban "pequeños detalles" para concretar el acuerdo y confirmó que Insúa estaba viajando hacia Argentina para finalizar su llegada.

De este modo, Insúa comenzará su tercer ciclo como entrenador de San Lorenzo, después de haber dirigido al equipo en etapas anteriores, siendo su última salida en 2024. "Fue el primer técnico en el que pensó esta CD y el consejo de fútbol", expresó Culotta al referirse a la elección del "Gallego" para retomar el cargo.

El nuevo técnico tendrá poco tiempo para preparar su debut, ya que San Lorenzo visitará a Independiente el domingo 13 de septiembre desde las 19:15, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura.

Se prevé que ese encuentro en Avellaneda marque el inicio del nuevo ciclo de Insúa, luego de que Walter Perazzo asumiera de manera interina y dirigiera al equipo en el partido contra Talleres.