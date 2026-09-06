Un automóvil cayó por un barranco en Malagueño: tres personas resultaron heridas

FOTO: El auto cayó por un barranco en Malagueño.

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Un automóvil cayó por un barranco durante la madrugada de este domingo en Malagueño y tres personas resultaron heridas.

El siniestro ocurrió sobre la Colectora Sur de la Ruta 38, a la altura del kilómetro 5, donde intervino personal policial.

Por causas que se investigan, la conductora de un Chevrolet Corsa Classic perdió el control del vehículo y terminó cayendo por un barranco. Según informó la Policía, en el auto viajaban, además, tres jóvenes de 18 y 16 años.

En el lugar trabajaron servicios de emergencias, que diagnosticaron politraumatismos y trasladaron a dos de los jóvenes al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.

El tercer joven fue trasladado en un vehículo particular por su padre.

La Policía investiga las circunstancias que provocaron el siniestro.