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Un automóvil cayó por un barranco en Malagueño: tres personas resultaron heridas

El siniestro ocurrió durante la madrugada sobre la Ruta 38. Dos de los jóvenes fueron trasladados al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.

06/09/2026 | 13:01Redacción Cadena 3

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El auto cayó por un barranco en Malagueño.

FOTO: El auto cayó por un barranco en Malagueño.

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Un automóvil cayó por un barranco durante la madrugada de este domingo en Malagueño y tres personas resultaron heridas.

El siniestro ocurrió sobre la Colectora Sur de la Ruta 38, a la altura del kilómetro 5, donde intervino personal policial.

Por causas que se investigan, la conductora de un Chevrolet Corsa Classic perdió el control del vehículo y terminó cayendo por un barranco. Según informó la Policía, en el auto viajaban, además, tres jóvenes de 18 y 16 años.

En el lugar trabajaron servicios de emergencias, que diagnosticaron politraumatismos y trasladaron a dos de los jóvenes al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz.

El tercer joven fue trasladado en un vehículo particular por su padre.

La Policía investiga las circunstancias que provocaron el siniestro.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Malagueño? Un automóvil cayó por un barranco, resultando en tres personas heridas.

¿Quiénes estuvieron involucrados? La conductora de un Chevrolet Corsa Classic y tres jóvenes de 18 y 16 años.

¿Cuándo sucedió el incidente? Durante la madrugada de este domingo.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la Colectora Sur de la Ruta 38, a la altura del kilómetro 5.

¿Cómo fueron atendidos los heridos? Dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Sayago de Villa Carlos Paz y el tercero por su padre en un vehículo particular.

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