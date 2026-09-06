FOTO: Documentación necesaria para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires en automóvil

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2026 (NA) -- Los automovilistas que deseen ingresar a la Ciudad de Buenos Aires deben cumplir con varios requisitos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito y las normativas locales. Durante los controles, las autoridades pueden solicitar la licencia de conducir vigente, la cédula de identificación del vehículo y el comprobante del seguro obligatorio.

Asimismo, es fundamental que el automóvil cuente con las patentes en condiciones reglamentarias, así como con matafuegos y balizas portátiles normalizadas. La normativa no solo se limita a la documentación, sino que también establece condiciones de seguridad, como el uso obligatorio del cinturón y el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad del vehículo.

Respecto a los pasajeros, se establece que los menores de 10 años deben viajar en los asientos traseros, mientras que los menores de 4 años deben utilizar un sistema de retención infantil adecuado.

En un control de CABA, también pueden requerir el documento de identidad y la constancia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO), si corresponde. El Gobierno de la ciudad indica que el conductor debe poder presentar el DNI, la licencia vigente, la cédula del automotor, el comprobante del seguro obligatorio y el certificado de VTV, siendo este último aceptado en formato digital.

Es importante destacar que la ausencia de alguno de estos documentos puede resultar en una multa y, dependiendo de la infracción, incluso en la retención del vehículo. Las autoridades tienen la facultad de labrar el acta correspondiente y aplicar las sanciones estipuladas por la normativa de tránsito.

Por ello, se aconseja a los conductores que antes de ingresar a la Ciudad, verifiquen que toda la documentación esté al día y que el vehículo cumpla con los requisitos obligatorios de circulación.