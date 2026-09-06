River busca consolidar su remontada con Ponzio ante Independiente Rivadavia en el Monumental

FOTO: River viene de ganarle a Banfield en el estreno de Ponzio como DT.

River recibe este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en busca de seguir por la senda del triunfo tras el exitoso debut de Leonardo Ponzio como director técnico.

El partido se disputa desde las 19:15 en el Estadio Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez y Hernán Mastrángelo en el VAR y transmisión de Cadena 3.

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River llega a este compromiso tras un inicio complicado en el semestre, donde quedó rápidamente fuera de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, lo que llevó a la renuncia de Eduardo Coudet.

Sin embargo, la situación cambió el fin de semana pasado con el interinato de Ponzio, quien guió al equipo a una necesaria victoria sobre Banfield.

Con este triunfo, el "Millonario" alcanzó los siete puntos y se posicionó en el undécimo lugar de la Zona B. Una nueva victoria lo colocaría en la lucha por los playoffs.

Por su parte, Independiente Rivadavia se presenta como uno de los equipos más competitivos del fútbol argentino en este 2026. Bajo la dirección de Alfredo Berti, el equipo "leproso" viene de obtener una victoria 3-1 frente a Racing, lo que le permitió escalar a la sexta posición en la Zona B y mantenerse como líder de la tabla anual, junto a Argentinos Juniors, en una intensa lucha por el título de Campeón de Liga.

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