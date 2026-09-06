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Penalización deja a Colnaghi en el puesto 20 tras una buena carrera en el GP de Italia

El argentino había cruzado la bandera a cuadros en el noveno lugar, pero cayó varias posiciones por una sanción de 10 segundos y se quedó con las manos vacías.

06/09/2026 | 09:25Redacción Cadena 3

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Colnaghi se quedó con las manos vacías en la carrera del GP de Italia.

FOTO: Colnaghi se quedó con las manos vacías en la carrera del GP de Italia.

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Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) había finalizado la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 3 en el noveno puesto, pero una sanción lo relegó al vigésimo lugar, dejándolo sin puntos en esta competencia.

La carrera tuvo como ganador al italiano Nicola Lacorte (DAMS), mientras que el podio fue completado por el finlandés Tuukka Taponen (MP Motorsport) y el japonés Taito Kato (ART). La penalización de 10 segundos que recibió Colnaghi afectó su desempeño final, impidiéndole capitalizar un resultado que, de no ser por la sanción, le habría permitido sumar puntos importantes.

Lectura rápida

¿Qué le sucedió a Colnaghi en la carrera?
Recibió una penalización que lo hizo caer del noveno al vigésimo lugar.

¿Quién ganó la carrera?
El ganador fue el italiano Nicola Lacorte.

¿Qué puesto ocupó Colnaghi al cruzar la meta?
Colnaghi terminó inicialmente en el noveno lugar.

¿Qué equipo representa Colnaghi?
Colnaghi corre para MP Motorsport.

¿Cuánto fue la sanción que recibió?
Colnaghi recibió una sanción de 10 segundos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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