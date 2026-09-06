Penalización deja a Colnaghi en el puesto 20 tras una buena carrera en el GP de Italia

FOTO: Colnaghi se quedó con las manos vacías en la carrera del GP de Italia.

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) había finalizado la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 3 en el noveno puesto, pero una sanción lo relegó al vigésimo lugar, dejándolo sin puntos en esta competencia.

La carrera tuvo como ganador al italiano Nicola Lacorte (DAMS), mientras que el podio fue completado por el finlandés Tuukka Taponen (MP Motorsport) y el japonés Taito Kato (ART). La penalización de 10 segundos que recibió Colnaghi afectó su desempeño final, impidiéndole capitalizar un resultado que, de no ser por la sanción, le habría permitido sumar puntos importantes.