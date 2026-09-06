Errores comunes en el diseño de interiores y cómo solucionarlos eficazmente

El diseño de interiores es un arte que requiere atención a los detalles y una comprensión clara de cómo se utiliza cada espacio. Sin embargo, hay errores comunes que muchos cometen al decorar sus hogares. A continuación, se presentan algunos de estos errores y sus soluciones para crear un ambiente más funcional y estético.

Uno de los errores más frecuentes es no contar con un lugar designado para los objetos que se llevan dentro y fuera de la casa. La solución consiste en añadir un pequeño banco o consola que incluya espacio para zapatos, así como una bandeja o ganchos para llaves y correo. Según Michelle Squire, principal de Studio SQUIRE, "un ingreso desordenado o inexistente establece el tono para toda la casa, ya que es lo primero que se ve al entrar y lo último antes de salir". Sin un lugar específico para llaves y correo, el desorden tiende a acumularse en la cocina.

Otro error común es bloquear el flujo de una habitación al colocar los muebles sin considerar cómo se mueve uno a través del espacio. Para evitar esto, se recomienda caminar por la ruta natural de un lado a otro de la habitación antes de decidir la disposición. John O’Hanley, diseñador de interiores senior en Vesta Home, afirma que "las personas subestiman cómo la forma en que se mueve físicamente a través de una habitación afecta la manera en que se siente en ella".

Asimismo, es común diseñar una habitación en torno a una versión idealizada de la vida en lugar de considerar cómo se utiliza realmente el espacio. La solución es reflexionar sobre el uso cotidiano de la habitación, incluyendo la presencia de niños, mascotas y cenas en el sofá. Carol Alda, diseñadora de interiores en Z Gallerie, sostiene que "es mejor diseñar en torno a tu vida real que a una versión imaginaria de ti".

La elección de almacenamiento que no se adapta a los hábitos también es un error frecuente. Muchas veces se asume que el desorden se debe a tener demasiadas cosas, cuando en realidad puede ser la falta de almacenamiento práctico. La solución es optar por muebles con almacenamiento integrado en lugar de apilar contenedores adicionales. Alda menciona que "a veces el problema no es que poseas demasiado, sino que el espacio no ofrece un lugar para esos objetos".

Otro error es depender de una única luz de techo para iluminar toda la habitación. La solución es agregar lámparas de mesa, de pie y apliques en diferentes alturas. Alina Enache, cofundadora de Lamp Genius, explica que "confiar en un solo accesorio central llena el espacio de sombras y luz brillante, lo que dificulta la relajación".

Además, un error común es comprar muebles que se ajusten al tamaño de la pared en lugar de al espacio disponible. La solución es medir el camino real de circulación antes de comprar, asegurando al menos 30 a 36 pulgadas de espacio libre alrededor de los asientos. Ian Ratner, fundador de Alcovio, advierte que "cuando las personas miden la pared y compran un sofá que la llena, terminan sintiéndose apretadas en el espacio".

La decoración excesiva de todas las superficies es otro error común. Se recomienda reducir la cantidad de piezas decorativas a las más significativas y dejar espacio entre ellas. Andrea DeRosa, cofundadora de Avenue Interior Design, señala que "cuando los objetos decorativos están demasiado juntos, incluso las piezas hermosas pueden resultar caóticas".

La elección de acabados de alto mantenimiento también puede causar problemas. Es importante optar por materiales que soporten derrames, rasguños y desgaste, especialmente si hay niños o mascotas en casa. Lisa Quinn, fundadora de Lisa Quinn Home, advierte que "los acabados que generan ansiedad pueden convertir la vida cotidiana en una fuente de estrés".

Finalmente, un error común es permitir que una sola habitación cumpla múltiples funciones, como el comedor que se convierte en oficina o área de tareas. La solución es definir el propósito principal de la habitación y reubicar cualquier elemento que no apoye esa función. Alexandra Bucklin, fundadora de Bucklin Design Co., recomienda dar a cada habitación un trabajo principal y crear lugares designados para los objetos que tienden a acumularse.

En resumen, evitar estos errores comunes puede transformar un hogar desordenado y poco funcional en un espacio armonioso y acogedor. Con un poco de atención a los detalles y una planificación adecuada, es posible lograr un entorno que refleje verdaderamente las necesidades y el estilo de vida de sus habitantes.