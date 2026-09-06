Rosario amaneció con 4,1°C y cielo despejado en el día del clásico

FOTO: Se espera un día soleado para el clásico.

Rosario comenzó este domingo 6 de septiembre, jornada en la que se disputa el clásico rosarino, con una temperatura de 4,1°C y cielo despejado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El registro fue tomado a las 9 en la estación meteorológica Rosario Aero. A esa hora, la humedad alcanzó el 81%, mientras que la presión atmosférica se ubicó en 1.031,8 hPa.

En tanto, se registró viento del sudeste a 8 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.

De acuerdo con los horarios proporcionados por el Servicio de Hidrografía Naval, el amanecer se produjo a las 7:12 y el atardecer está previsto para las 18:49.

La jornada tendrá además como uno de sus principales acontecimientos deportivos el enfrentamiento entre Rosario Central y Newell's, en una nueva edición del clásico de la ciudad.