Rosario amaneció con 4,1°C y cielo despejado en el día del clásico
La temperatura fue registrada a las 9 por el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanzó el 81% y se espera una jornada con condiciones de tiempo estable.
06/09/2026 | 10:06Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Se espera un día soleado para el clásico.
Rosario comenzó este domingo 6 de septiembre, jornada en la que se disputa el clásico rosarino, con una temperatura de 4,1°C y cielo despejado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El registro fue tomado a las 9 en la estación meteorológica Rosario Aero. A esa hora, la humedad alcanzó el 81%, mientras que la presión atmosférica se ubicó en 1.031,8 hPa.
En tanto, se registró viento del sudeste a 8 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.
De acuerdo con los horarios proporcionados por el Servicio de Hidrografía Naval, el amanecer se produjo a las 7:12 y el atardecer está previsto para las 18:49.
La jornada tendrá además como uno de sus principales acontecimientos deportivos el enfrentamiento entre Rosario Central y Newell's, en una nueva edición del clásico de la ciudad.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario el 6 de septiembre? Se disputó el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's.
¿Qué temperatura se registró en Rosario? La temperatura fue de 4,1°C.
¿Qué datos proporcionó el SMN? Informó que había cielo despejado, con 81% de humedad y presión atmosférica de 1.031,8 hPa.
¿A qué hora se registró el amanecer? El amanecer se produjo a las 7:12.
¿Cómo estaba el clima durante la jornada? Se registró viento del sudeste a 8 km/h y visibilidad de 15 kilómetros.