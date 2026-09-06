En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Rosario amaneció con 4,1°C y cielo despejado en el día del clásico

La temperatura fue registrada a las 9 por el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanzó el 81% y se espera una jornada con condiciones de tiempo estable.

06/09/2026 | 10:06Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Se espera un día soleado para el clásico.

FOTO: Se espera un día soleado para el clásico.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario comenzó este domingo 6 de septiembre, jornada en la que se disputa el clásico rosarino, con una temperatura de 4,1°C y cielo despejado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El registro fue tomado a las 9 en la estación meteorológica Rosario Aero. A esa hora, la humedad alcanzó el 81%, mientras que la presión atmosférica se ubicó en 1.031,8 hPa.

En tanto, se registró viento del sudeste a 8 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.

De acuerdo con los horarios proporcionados por el Servicio de Hidrografía Naval, el amanecer se produjo a las 7:12 y el atardecer está previsto para las 18:49.

La jornada tendrá además como uno de sus principales acontecimientos deportivos el enfrentamiento entre Rosario Central y Newell's, en una nueva edición del clásico de la ciudad.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario el 6 de septiembre? Se disputó el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's.

¿Qué temperatura se registró en Rosario? La temperatura fue de 4,1°C.

¿Qué datos proporcionó el SMN? Informó que había cielo despejado, con 81% de humedad y presión atmosférica de 1.031,8 hPa.

¿A qué hora se registró el amanecer? El amanecer se produjo a las 7:12.

¿Cómo estaba el clima durante la jornada? Se registró viento del sudeste a 8 km/h y visibilidad de 15 kilómetros.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf