La Pampa sudamericana perdió más de 11 millones de hectáreas de vegetación en 40 años

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) — La región de la Pampa, en América del Sur, ha sufrido la pérdida de 11,3 millones de hectáreas de vegetación nativa entre 1985 y 2024, de acuerdo a una investigación realizada por la red de especialistas en mapeo MapBiomas, cuyos hallazgos fueron publicados por medios brasileños y recogidos por la Agencia Noticias Argentinas.

La vegetación que caracteriza a la Pampa está compuesta principalmente por gramíneas y otras plantas herbáceas nativas, abarcando aproximadamente 109 millones de hectáreas en el sur de Brasil, todo Uruguay y partes del centro-oeste de Argentina.

De las 11,3 millones de hectáreas que se han perdido, 10,5 millones corresponden a vegetación campestre, siendo Brasil el país más impactado en relación con su territorio. Durante este mismo periodo, la superficie destinada a cultivos continuos, en su mayoría granos, aumentó un 33%, mientras que las áreas de bosques plantados crecieron un 503 %.

El estudio indica que ya en 1985, la transformación del territorio era evidente, con un 35% de la región convertida en pastizales cultivados, áreas agrícolas, bosques plantados o zonas urbanas. Para 2024, las áreas cultivadas representaban el 46% del total.

La pérdida de vegetación nativa en Brasil se ha vinculado principalmente a la expansión de los cultivos de soja, el principal producto agrícola del país, según los datos de MapBiomas.

El caso de la Argentina

En Argentina, se ha registrado la mayor pérdida en términos absolutos, con aproximadamente 4,8 millones de hectáreas menos de vegetación nativa, mientras que en Uruguay la reducción alcanzó el 19%.

El mapeo de esta organización se realizó a partir del análisis de imágenes satelitales y forma parte de una evaluación más amplia sobre los cambios en el uso del suelo en La Pampa entre 1985 y 2024, tal como se detalla en el informe divulgado por Xinhua.