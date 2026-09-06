Tragedia en Cabo Verde: al menos 25 fallecidos tras choque de autobús en la isla Fogo
Un accidente en la isla Fogo de Cabo Verde dejó al menos 25 muertos, la mayoría adolescentes. El presidente lo califica como una gran catástrofe.
FOTO: Al menos 25 muertos en choque de autobús en isla Fogo de Cabo Verde, dicen autoridades y medios
PRAIA, Cabo Verde — Al menos 25 personas, en su mayoría adolescentes, perdieron la vida en un accidente vial en la nación insular africana de Cabo Verde, según informaron el domingo medios locales y autoridades.
El trágico evento tuvo lugar en la ruta de Campanas de Cima, una región montañosa de la isla de Fogo, el sábado, e involucró a un autobús de pasajeros. Además de las víctimas fatales, varias personas resultaron heridas.
El presidente de Cabo Verde, José María Pereira Neves, describió el incidente como "una gran catástrofe" a través de un comunicado publicado en su página de Facebook.
Siete de los cuerpos fueron enterrados de inmediato debido a su estado, según reportaron medios locales que citaron a las autoridades sanitarias de la isla. Hasta el momento, las causas del accidente no han sido determinadas.
Se espera que el presidente y otros funcionarios visiten la isla el domingo, de acuerdo con una agencia local de noticias.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Cabo Verde?
Un accidente de autobús en la isla Fogo dejó al menos 25 muertos, principalmente adolescentes.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El choque ocurrió el sábado, en la ruta de Campanas de Cima.
¿Quiénes son las víctimas?
La mayoría de las víctimas son adolescentes, y varias personas resultaron heridas.
¿Qué dijo el presidente?
El presidente de Cabo Verde, José María Pereira Neves, lo calificó como "una gran catástrofe".
¿Qué acciones se están tomando?
Se prevé que el presidente y funcionarios visiten la isla el domingo.
[Fuente: AP]