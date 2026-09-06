Tragedia en Cabo Verde: al menos 25 fallecidos tras choque de autobús en la isla Fogo

FOTO: Al menos 25 muertos en choque de autobús en isla Fogo de Cabo Verde, dicen autoridades y medios

PRAIA, Cabo Verde — Al menos 25 personas, en su mayoría adolescentes, perdieron la vida en un accidente vial en la nación insular africana de Cabo Verde, según informaron el domingo medios locales y autoridades.

El trágico evento tuvo lugar en la ruta de Campanas de Cima, una región montañosa de la isla de Fogo, el sábado, e involucró a un autobús de pasajeros. Además de las víctimas fatales, varias personas resultaron heridas.

El presidente de Cabo Verde, José María Pereira Neves, describió el incidente como "una gran catástrofe" a través de un comunicado publicado en su página de Facebook.

Siete de los cuerpos fueron enterrados de inmediato debido a su estado, según reportaron medios locales que citaron a las autoridades sanitarias de la isla. Hasta el momento, las causas del accidente no han sido determinadas.

Se espera que el presidente y otros funcionarios visiten la isla el domingo, de acuerdo con una agencia local de noticias.