El cultivo de soja se expande en las ciudades amazónicas de Brasil en un 71%

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) — El área cultivada con soja en las regiones metropolitanas de la Amazonía brasileña creció un 71 % entre 2017 y 2024, mientras que la superficie destinada a la mandioca disminuyó un 28 %, de acuerdo con un estudio divulgado este martes por el Instituto Escolhas, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Brasil se posiciona como el principal productor mundial de soja y, con la expansión observada, este cultivo ocupa el 62 % del área sembrada en las regiones metropolitanas de los estados amazónicos en 2024, en comparación con el 3 % correspondiente a la mandioca, según el informe de este instituto especializado en desarrollo sostenible y bioeconomía.

En 2017, la superficie cultivada con soja ya era diez veces mayor que la destinada a la mandioca, y para 2024 esta diferencia se amplió a 23 veces, según detalla el informe divulgado por Xinhua.

"Mucha soja y poca mandioca"

El estudio "Mucha soja y poca mandioca: la alimentación en las regiones metropolitanas de la Amazonía Legal" analizó la producción agrícola y otros datos relacionados con la alimentación en 15 regiones metropolitanas amazónicas, donde residen más de 12 millones de personas.

"Nuestro estudio muestra que estas regiones están reduciendo la producción de alimentos tradicionalmente destinados al consumo de la población local y aumentando la producción de soja, orientada mayoritariamente a la exportación", indicó Juliana Luiz, directora de Investigación del Instituto Escolhas.

Además de la mandioca, otras culturas que tienen una presencia significativa en esas regiones metropolitanas también han visto reducida su superficie cultivada entre 2017 y 2024.

La superficie destinada a la banana disminuyó un 11 %, la del arroz un 1 % y la de la sandía un 51 %.

Las áreas dedicadas a la actividad agropecuaria en las regiones metropolitanas de la Amazonía crecieron de 11,1 millones de hectáreas en 2017 a 12 millones de hectáreas en 2022, lo que representa un aumento del 8 %.

Simultáneamente, el número de establecimientos agropecuarios disminuyó en un 26 %, pasando de 142.000 a 105.000 entre 2017 y 2022, según los datos más recientes disponibles.