Descubren un punto débil en uno de los cánceres cerebrales más mortales

El glioblastoma es considerado uno de los tipos de cáncer más letales, y las opciones de tratamiento han cambiado poco a lo largo del tiempo, ya que los tumores suelen resistir tanto la radiación como la quimioterapia. Sin embargo, un equipo de investigadores del Centro Integral de Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio - Hospital James y Instituto de Investigación Solove ha identificado una proteína llamada SET como un posible blanco que podría facilitar la destrucción de las células de glioblastoma mediante terapias existentes.

La estrategia no busca reemplazar los tratamientos actuales, sino ayudar a que sean más efectivos. En experimentos preclínicos, se demostró que suprimir la proteína SET evitó el desarrollo de tumores. Este hallazgo sugiere un camino biológico que podría ser atacado con medicamentos para debilitar las defensas del cáncer.

El equipo de investigación se centró en la enzima PP2A, que regula las señales que las células cancerosas utilizan para crecer, sobrevivir y recuperarse del daño causado por los tratamientos. Las células de glioblastoma parecen interferir con PP2A utilizando tres proteínas: ANP32A, CIP2A y SET. Cuando los investigadores bloquearon estas proteínas en modelos de laboratorio y animales, se observó que sobrevivían menos células cancerosas, y las restantes se volvían más vulnerables a la radiación.

"El glioblastoma es difícil de tratar porque puede adaptarse y sobrevivir", afirmó Arnab Chakravarti, MD, presidente de oncología radioterápica en el OSUCCC - James. "Nuestros hallazgos sugieren que restaurar la actividad de PP2A puede hacer que las células de glioblastoma sean menos capaces de sobrevivir al tratamiento. Esto nos brinda un camino claro para probar si este enfoque puede hacer que la radiación y la quimioterapia sean más efectivas para los pacientes con GBM".

Los resultados son preliminares y aún no han sido evaluados en pacientes. Los investigadores están explorando si la proteína SET o otras que suprimen PP2A pueden ser atacadas de manera segura y si hacerlo mejora la efectividad de las terapias estándar para el glioblastoma. Además, el equipo examinó un medicamento antipsicótico aprobado por la FDA que puede aumentar la actividad de PP2A. Según los investigadores, los resultados ofrecen más razones para estudiar medicamentos que influyan en esta vía.

Sin embargo, el fármaco no está listo para ser utilizado como tratamiento para el glioblastoma y no debe ser tomado para este propósito fuera de un ensayo clínico. "Este es un primer paso importante", destacó Chakravarti. "Al comprender cómo SET y los bloqueadores relacionados de PP2A ayudan a la supervivencia del GBM ante el tratamiento, podemos probar formas de bloquear esa protección y hacer que las terapias actuales sean más efectivas".

El estudio fue publicado en la edición de mayo de 2026 de Cancer Letters, y recibió apoyo de subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud, Instituto Nacional del Cáncer y el Centro Integral de Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio.