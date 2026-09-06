FOTO: Tragedia en Berisso: una nena de 6 años pierde la vida en un incendio en su hogar

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) – Una nena de 6 años perdió la vida el sábado por la noche al quedar atrapada en un incendio que se desató en una vivienda precaria en Berisso, ubicada en la calle 127 entre 28 y 29.

La víctima fue identificada como Dalia Ángeles Colman, y el incidente ocurrió minutos antes de las 21:00, cuando efectivos del Comando de Patrullas Berisso llegaron al lugar tras un llamado al 911 que reportaba el incendio de la casa construida con madera y chapa.

Al llegar, los oficiales pidieron la asistencia de Bomberos, y dos dotaciones del Cuartel de Bomberos de Berisso, de la Estación El Carmen, se desplegaron para controlar las llamas.

Una vez extinguido el fuego, los rescatistas ingresaron a la vivienda y encontraron a la menor en una de las habitaciones, confirmando su fallecimiento un médico del SAME.

Según las declaraciones de la madre de la niña, María Victoria Villar, de 25 años, la familia no contaba con suministro eléctrico y había encendido una vela.

De acuerdo con su relato, la vela pudo haber caído y desencadenado el fuego que se propagó rápidamente por la vivienda.

La mujer y otro de sus hijos lograron escapar de la casa, y no se reportaron más heridos a causa del incendio, según informó un vocero a la Agencia Noticias Argentinas.

En el lugar también trabajaron personal de Defensa Civil y policías de la Comisaría Tercera de Berisso.

La causa fue caratulada como "Incendio y otros estragos / Averiguación de causales de muerte".

Agencia NA