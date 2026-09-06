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Clima en el AMBA: una semana con cambios drásticos entre frío polar y días primaverales

Las temperaturas en el AMBA variarán entre el frío polar y días más cálidos, con cambios drásticos a lo largo de la semana.

06/09/2026 | 09:26Redacción Cadena 3

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Clima en el AMBA: una semana con cambios drásticos entre frío polar y días primaverales

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Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- El inicio de esta semana en la Capital Federal y sus alrededores estará marcado por una ola de frío polar, aunque se anticipan días más cálidos a medida que avancen los días, seguido de un nuevo descenso en las temperaturas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este domingo se registró la jornada más fría, con temperaturas que a mediados de semana podrían alcanzar los 20 grados, pero para el fin de la misma se espera un descenso drástico hasta los 6 grados.

La Agencia Noticias Argentinas reportó que este clima variable se mantendrá durante varios días.

Para el domingo, el pronóstico indica cielo algo a parcialmente nublado, con vientos del sur que rotarán al sudeste y luego al este. Se anticipa una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 9, haciendo de este día el más frío de la semana.

El lunes se prevé cielo algo a parcialmente nublado, con vientos del norte que cambiarán al noreste y nuevamente al norte, y las temperaturas oscilarán entre 3 y 12 grados.

El martes se espera un cielo despejado, con vientos del noreste que rotarán al norte, y las temperaturas estarán entre 4 y 16 grados.

Para el miércoles, se anticipa cielo algo a parcialmente nublado, con vientos del noreste y temperaturas mínimas de 7 grados y máximas de 18.

El jueves se pronostica un cielo algo a parcialmente nublado, con vientos del noreste, y se espera que las temperaturas oscilen entre 8 y 20 grados, siendo este el día más agradable de la semana.

Finalmente, el viernes se prevé un cielo mayormente nublado, con vientos del sudeste y temperaturas entre 11 y 14 grados. El sábado también tendrá cielo mayor a parcialmente nublado, con vientos del sudeste y temperaturas que variarán entre 6 y 13 grados.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en el AMBA esta semana?
Se anticipan cambios drásticos entre frío polar y días más cálidos, con temperaturas que oscilarán de 1 a 20 grados.

¿Cuál es el día más frío?
El domingo se prevé como el día más frío, con temperaturas mínimas de 1 grado y máximas de 9.

¿Cuándo se esperan las temperaturas más cálidas?
A mediados de semana, se anticipan temperaturas cercanas a los 20 grados el jueves.

¿Qué pasará hacia el fin de semana?
Se espera un nuevo descenso en las temperaturas, con mínimas de 6 grados y máximas de 14 el sábado.

¿Cómo estará el cielo durante la semana?
Habrá variaciones, con días despejados y otros parcialmente nublados, y vientos cambiantes del norte y sudeste.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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