FOTO: Clima en el AMBA: una semana con cambios drásticos entre frío polar y días primaverales

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- El inicio de esta semana en la Capital Federal y sus alrededores estará marcado por una ola de frío polar, aunque se anticipan días más cálidos a medida que avancen los días, seguido de un nuevo descenso en las temperaturas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este domingo se registró la jornada más fría, con temperaturas que a mediados de semana podrían alcanzar los 20 grados, pero para el fin de la misma se espera un descenso drástico hasta los 6 grados.

La Agencia Noticias Argentinas reportó que este clima variable se mantendrá durante varios días.

Para el domingo, el pronóstico indica cielo algo a parcialmente nublado, con vientos del sur que rotarán al sudeste y luego al este. Se anticipa una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 9, haciendo de este día el más frío de la semana.

El lunes se prevé cielo algo a parcialmente nublado, con vientos del norte que cambiarán al noreste y nuevamente al norte, y las temperaturas oscilarán entre 3 y 12 grados.

El martes se espera un cielo despejado, con vientos del noreste que rotarán al norte, y las temperaturas estarán entre 4 y 16 grados.

Para el miércoles, se anticipa cielo algo a parcialmente nublado, con vientos del noreste y temperaturas mínimas de 7 grados y máximas de 18.

El jueves se pronostica un cielo algo a parcialmente nublado, con vientos del noreste, y se espera que las temperaturas oscilen entre 8 y 20 grados, siendo este el día más agradable de la semana.

Finalmente, el viernes se prevé un cielo mayormente nublado, con vientos del sudeste y temperaturas entre 11 y 14 grados. El sábado también tendrá cielo mayor a parcialmente nublado, con vientos del sudeste y temperaturas que variarán entre 6 y 13 grados.

Agencia NA