Inter Miami y Messi empatan 2-2 frente a Atlanta en un emocionante partido

Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- Inter Miami, con Lionel Messi entre los titulares, logró mantenerse como segundo en la Conferencia Este de la MLS, a pesar de empatar 2-2 como local frente a Atlanta United. El partido, correspondiente a la vigesimotercera fecha, se disputó en el Nu Stadium y comenzó con un retraso debido a un temporal.

El equipo de Florida tomó la delantera gracias a un gol del brasileño Casemiro, que anotó a los 32 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el paraguayo Miguel Almirón consiguió el empate a los 35 minutos. Antes de finalizar la primera mitad, el uruguayo Luis Suárez marcó el segundo tanto para Atlanta. En los últimos minutos, el suizo Breel Embolo selló el empate desde el punto penal.

En el segundo tiempo, con el marcador 2-1 a favor de Atlanta, Almirón tuvo una oportunidad clave para igualar el encuentro al ejecutar un penal, pero el arquero de Inter, Dayne St. Clair, logró desviar el tiro.

Messi, quien jugó su primer partido tras anunciar su retiro de la Selección argentina, tuvo una destacada actuación al brindar una asistencia y estrellar un remate en el travesaño.

Gracias a este empate, Inter Miami continúa en la segunda posición de su grupo, a diez puntos del líder Nashville, y ambos equipos se perfilan para clasificar a los playoffs en busca del título.

Además de Messi, también participaron en el partido los argentinos Rodrigo De Paul, Maximiliano Falcón, Germán Berterame, Facundo Mura y Mateo Silvetti.