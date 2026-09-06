Sticky Toffee Pudding: un postre fácil y delicioso para disfrutar en casa
Este clásico postre británico se prepara con ingredientes sencillos y es ideal para compartir. Suave, empapado en salsa toffee y acompañado de nata o helado, es perfecto para cualquier ocasión.
FOTO: Sticky Toffee Pudding: un postre fácil y delicioso
El sticky toffee pudding es un postre que, a pesar de su apariencia elaborada, resulta bastante sencillo de elaborar en casa. La clave para lograr un buen resultado radica en obtener una miga muy tierna y en utilizar una generosa cantidad de salsa, que debe empapar el bizcocho en cada bocado. Tradicionalmente, se sirve caliente y se puede acompañar con nata, crema inglesa o, para los más golosos, con una bola de helado de vainilla.
Este postre se puede preparar con antelación, lo que lo convierte en una opción ideal para ocasiones especiales. Se puede tener el bizcocho listo y calentarlo justo antes de servir, añadiendo la salsa en el último momento para disfrutar de su sabor intenso.
Para preparar el sticky toffee pudding para 6 personas, se necesitan los siguientes ingredientes:
100 g de harina
100 g de dátiles
120 mL de agua hirviendo
75 g de azúcar moreno
45 g de mantequilla
1 unidad de huevo
1 cucharadita (5 mL) de bicarbonato sódico
1 cucharadita (5 mL) de levadura química
1 cucharadita (5 mL) de canela molida
1 cucharadita (5 mL) de esencia de vainilla
nuez moscada al gusto
1 pizca de sal
Para preparar la salsa toffee se necesitarán:
125 g de azúcar moreno
120 mL de nata para montar
45 g de mantequilla
La dificultad de esta receta es fácil y el tiempo total de preparación es de 35 minutos, con 5 minutos de elaboración y 30 minutos de cocción. Para iniciar, se debe engrasar y enharinar un molde y precalentar el horno a 180ºC. En un cuenco, se colocan los dátiles junto con el agua hirviendo y el bicarbonato, dejando reposar por 10 minutos. Luego, se trituran hasta obtener un puré homogéneo.
En un bol, se bate la mantequilla con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa. A esta mezcla se le añade el huevo y se bate nuevamente. Posteriormente, se incorpora el puré de dátiles y la esencia de vainilla, mezclando bien. A continuación, se añaden la harina, el azúcar, la levadura y las especias, removiendo para que todo quede bien integrado.
Se vierte la mezcla en el molde y se alisa la superficie para hornear el bizcocho durante 30 minutos. Al retirarlo del horno, se debe pinchar toda la superficie para que la salsa toffee se impregne bien en el bizcocho. Para preparar la salsa, se funde la mantequilla y se añaden el azúcar y la nata, removiendo durante un minuto. Luego, se vierte la mitad de la salsa sobre el bizcocho y se introduce de nuevo en el horno durante 5 minutos. Finalmente, se deja reposar el bizcocho dentro del molde durante 10 minutos antes de desmoldarlo y servirlo tibio con la salsa toffee.
Lectura rápida
¿Qué es el sticky toffee pudding?
Es un postre británico que consiste en un bizcocho empapado en salsa toffee, suave y tierno.
¿Cuáles son los ingredientes principales?
Los ingredientes incluyen harina, dátiles, azúcar moreno, mantequilla, huevo y especias.
¿Cómo se prepara?
Se mezcla el puré de dátiles con mantequilla, azúcar y los ingredientes secos, se hornea y se baña en salsa toffee.
¿Qué se puede servir con este postre?
Se suele acompañar con nata montada, crema inglesa o helado de vainilla.
¿Cuánto tiempo lleva hacerlo?
La preparación total toma aproximadamente 35 minutos, incluyendo la cocción.