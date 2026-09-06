Sticky Toffee Pudding: un postre fácil y delicioso para disfrutar en casa

El sticky toffee pudding es un postre que, a pesar de su apariencia elaborada, resulta bastante sencillo de elaborar en casa. La clave para lograr un buen resultado radica en obtener una miga muy tierna y en utilizar una generosa cantidad de salsa, que debe empapar el bizcocho en cada bocado. Tradicionalmente, se sirve caliente y se puede acompañar con nata, crema inglesa o, para los más golosos, con una bola de helado de vainilla.

Este postre se puede preparar con antelación, lo que lo convierte en una opción ideal para ocasiones especiales. Se puede tener el bizcocho listo y calentarlo justo antes de servir, añadiendo la salsa en el último momento para disfrutar de su sabor intenso.

Para preparar el sticky toffee pudding para 6 personas, se necesitan los siguientes ingredientes:

100 g de harina

100 g de dátiles

120 mL de agua hirviendo

75 g de azúcar moreno

45 g de mantequilla

1 unidad de huevo

1 cucharadita (5 mL) de bicarbonato sódico

1 cucharadita (5 mL) de levadura química

1 cucharadita (5 mL) de canela molida

1 cucharadita (5 mL) de esencia de vainilla

nuez moscada al gusto

1 pizca de sal

Para preparar la salsa toffee se necesitarán:

125 g de azúcar moreno

120 mL de nata para montar

45 g de mantequilla

La dificultad de esta receta es fácil y el tiempo total de preparación es de 35 minutos, con 5 minutos de elaboración y 30 minutos de cocción. Para iniciar, se debe engrasar y enharinar un molde y precalentar el horno a 180ºC. En un cuenco, se colocan los dátiles junto con el agua hirviendo y el bicarbonato, dejando reposar por 10 minutos. Luego, se trituran hasta obtener un puré homogéneo.

En un bol, se bate la mantequilla con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa. A esta mezcla se le añade el huevo y se bate nuevamente. Posteriormente, se incorpora el puré de dátiles y la esencia de vainilla, mezclando bien. A continuación, se añaden la harina, el azúcar, la levadura y las especias, removiendo para que todo quede bien integrado.

Se vierte la mezcla en el molde y se alisa la superficie para hornear el bizcocho durante 30 minutos. Al retirarlo del horno, se debe pinchar toda la superficie para que la salsa toffee se impregne bien en el bizcocho. Para preparar la salsa, se funde la mantequilla y se añaden el azúcar y la nata, removiendo durante un minuto. Luego, se vierte la mitad de la salsa sobre el bizcocho y se introduce de nuevo en el horno durante 5 minutos. Finalmente, se deja reposar el bizcocho dentro del molde durante 10 minutos antes de desmoldarlo y servirlo tibio con la salsa toffee.