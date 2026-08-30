Descubre la deliciosa receta de Huevos Shakshuka en sartén Kankay
Aprende a hacer Huevos Shakshuka con esta sencilla receta. Ideal para disfrutar en familia, solo necesitas algunos ingredientes básicos y una sartén Kankay.
FOTO: Receta de Huevos Shakshuka en sartén Kankay
La receta de Huevos Shakshuka ha ganado popularidad en los últimos años, convirtiéndose en un plato ideal para el desayuno o el brunch. Esta vez, se presenta una versión fácil de preparar en la sartén Kankay, perfecta para cocinar y servir directamente en la mesa.
Los ingredientes necesarios son sencillos y se encuentran fácilmente en cualquier cocina. Para esta receta se requieren: 1/2 cebolla picada, 1/2 morrón picado, 1 diente de ajo picado, 1 lata de tomate cubeteado, 1 cucharadita de extracto de tomate, y condimentos como sal, pimienta, pimentón y paprika. Además, se recomienda finalizar con cilantro, perejil o cebollín, y por supuesto, huevos y pan tostado para acompañar.
La preparación comienza salteando el morrón y la cebolla en la sartén Kankay con un poco de manteca o aceite. Es importante condimentar al gusto. Una vez que la cebolla se vuelve transparente, se agrega el ajo y se cocina por unos segundos, cuidando que no se queme. Luego, se incorpora el extracto de tomate y el tomate cubeteado.
Después de condimentar nuevamente, se deja cocinar la salsa durante unos minutos para que reduzca y concentre el sabor. A continuación, se hacen pequeños espacios en la salsa y se agregan los huevos uno a uno. Un consejo útil es romper los huevos previamente en un recipiente para colocarlos de manera más controlada y evitar que se rompan.
Se cocina hasta que las claras estén firmes y las yemas se cocinen al punto deseado. Para finalizar, se puede decorar con cebollín, cilantro, perejil o el verde que se prefiera. Servir con pan tostado al centro de la mesa y disfrutar de este delicioso plato.
Lectura rápida
¿Qué es el plato destacado?
Huevos Shakshuka, un plato popular para desayuno o brunch.
¿Quién presenta la receta?
La receta es presentada por Meli de Cúrcuma.
¿Cuándo se puede disfrutar?
Ideal para el desayuno o brunch, en cualquier momento del día.
¿Dónde se cocina la receta?
Se cocina en la sartén Kankay, que permite llevar el plato a la mesa.
¿Cómo se preparan los Huevos Shakshuka?
Se saltean ingredientes, se agrega salsa de tomate y se cocinan los huevos en la mezcla.