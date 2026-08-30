Descubre la deliciosa receta de Huevos Shakshuka en sartén Kankay

La receta de Huevos Shakshuka ha ganado popularidad en los últimos años, convirtiéndose en un plato ideal para el desayuno o el brunch. Esta vez, se presenta una versión fácil de preparar en la sartén Kankay, perfecta para cocinar y servir directamente en la mesa.

Los ingredientes necesarios son sencillos y se encuentran fácilmente en cualquier cocina. Para esta receta se requieren: 1/2 cebolla picada, 1/2 morrón picado, 1 diente de ajo picado, 1 lata de tomate cubeteado, 1 cucharadita de extracto de tomate, y condimentos como sal, pimienta, pimentón y paprika. Además, se recomienda finalizar con cilantro, perejil o cebollín, y por supuesto, huevos y pan tostado para acompañar.

La preparación comienza salteando el morrón y la cebolla en la sartén Kankay con un poco de manteca o aceite. Es importante condimentar al gusto. Una vez que la cebolla se vuelve transparente, se agrega el ajo y se cocina por unos segundos, cuidando que no se queme. Luego, se incorpora el extracto de tomate y el tomate cubeteado.

Después de condimentar nuevamente, se deja cocinar la salsa durante unos minutos para que reduzca y concentre el sabor. A continuación, se hacen pequeños espacios en la salsa y se agregan los huevos uno a uno. Un consejo útil es romper los huevos previamente en un recipiente para colocarlos de manera más controlada y evitar que se rompan.

Se cocina hasta que las claras estén firmes y las yemas se cocinen al punto deseado. Para finalizar, se puede decorar con cebollín, cilantro, perejil o el verde que se prefiera. Servir con pan tostado al centro de la mesa y disfrutar de este delicioso plato.