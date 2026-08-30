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La AFA suspendió a dos árbitros tras la polémica anulación del gol de Vélez ante Riestra

Se trata del árbitro principal, Nazareno Arasa, y el encargado del VAR, Diego Ceballos.

30/08/2026 | 09:03Redacción Cadena 3

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Arasa y Ceballos suspendidos. Foto Redes. Agencia NA.

FOTO: Arasa y Ceballos suspendidos. Foto Redes. Agencia NA.

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Buenos Aires, 29 agosto (NA)- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó una decisión luego del polémico arbitraje en el partido entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield. La Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría Técnica resolvieron suspender en sus funciones a Nazareno Arasa y Diego Ceballos.

A través de un comunicado, la institución señaló que la decisión fue adoptada a raíz de la actuación de ambos jueces en el encuentro.

"La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield. Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente", indica el documento difundido por la red social X.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta manera, ninguno de los dos formará parte de las próximas designaciones mientras dure el proceso de análisis.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con los árbitros?
Fueron suspendidos tras un polémico partido entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield.

¿Quiénes son los árbitros suspendidos?
Los árbitros son Nazareno Arasa, el principal, y Diego Ceballos, el encargado del VAR.

¿Qué error se cometió?
Se anuló un gol de Vélez Sarsfield, lo que generó controversia.

¿Qué dice la AFA sobre la suspensión?
La AFA indicó que ambos árbitros estarán apartados de las designaciones hasta completar la evaluación.

¿Cuándo se anunció la suspensión?
La decisión fue comunicada el 29 de agosto de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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