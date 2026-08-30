La AFA suspendió a dos árbitros tras la polémica anulación del gol de Vélez ante Riestra

Buenos Aires, 29 agosto (NA)- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó una decisión luego del polémico arbitraje en el partido entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield. La Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría Técnica resolvieron suspender en sus funciones a Nazareno Arasa y Diego Ceballos.

A través de un comunicado, la institución señaló que la decisión fue adoptada a raíz de la actuación de ambos jueces en el encuentro.

"La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield. Quedarán apartados de las designaciones hasta tanto se complete la evaluación correspondiente", indica el documento difundido por la red social X.

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#Arbitraje La Asociación del Fútbol Argentino informa que la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría técnica, resolvieron suspender en sus funciones al árbitro principal, Nazareno Arasa y al árbitro VAR, Diego Ceballos, a raíz del error cometido durante el partido… pic.twitter.com/68LPhDSLYw — AFA (@afa) August 30, 2026

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De esta manera, ninguno de los dos formará parte de las próximas designaciones mientras dure el proceso de análisis.