Rusia se prepara para intensificar ataques a la infraestructura energética de Ucrania
Las Fuerzas Armadas de Rusia han comenzado a planificar ataques masivos a la infraestructura energética ucraniana como respuesta a recientes bombardeos ucranianos sobre sus refinerías.
FOTO: El Kremlin advierte una escalada sin precedentes sobre la infraestructura civil de Ucrania.
Buenos Aires, 30 agosto (NA) - El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que se están realizando los preparativos para llevar a cabo una serie de ataques masivos contra la red energética de Ucrania, lo que representa un preocupante giro al dirigirse directamente a servicios de uso civil.
Esta decisión se toma en respuesta a los recientes ataques ucranianos a refinerías y centros logísticos dentro del territorio ruso, en el marco de una escalada militar que ha dejado un saldo creciente de víctimas en ambos bandos.
Embestida ucraniana
El detonante inmediato de este anuncio fue la embestida nocturna perpetrada por fuerzas ucranianas contra la refinería en la región de Leningrado, considerada la planta de procesamiento de crudo más grande de la zona europea de Rusia.
Durante el operativo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado 494 drones de ala fija sobre 14 regiones, la península de Crimea y los mares Negro y Azov. Respecto al impacto en la zona industrial de Kirishi, el gobernador local, Alexandr Drozdenko, informó en redes sociales que "varios edificios residenciales resultaron dañados mientras repelíamos el ataque de drones enemigos", confirmando además que se logró extinguir un incendio provocado en el área atacada, la cual ya había experimentado un cese temporal de operaciones en mayo pasado por incidentes similares.
En tanto, la Agencia Noticias Argentinas reportó que la capital ucraniana ha sufrido ataques constantes en los últimos días, con una tragedia en el distrito de Bucha donde 37 personas perdieron la vida tras el impacto de un proyectil ruso en un depósito de armamento ubicado en áreas pobladas.
Este suceso ha reavivado los cuestionamientos internos sobre la gestión de suministros militares, recordando el incidente de julio en Vishneve que dejó nueve muertos. Ante la gravedad de la situación, el presidente Volodimir Zelenski expresó de manera contundente en un mensaje público que "otro crimen similar es absolutamente inaceptable", responsabilizando a la organización de la situación al calificar el hecho como "una situación terrible, así como una negligencia atroz de quienes almacenaban explosivos justo al lado de la gente".
Agencia NA
[Fuente: Noticias Argentinas]