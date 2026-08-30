Rusia se prepara para intensificar ataques a la infraestructura energética de Ucrania

Buenos Aires, 30 agosto (NA) - El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que se están realizando los preparativos para llevar a cabo una serie de ataques masivos contra la red energética de Ucrania, lo que representa un preocupante giro al dirigirse directamente a servicios de uso civil.

Esta decisión se toma en respuesta a los recientes ataques ucranianos a refinerías y centros logísticos dentro del territorio ruso, en el marco de una escalada militar que ha dejado un saldo creciente de víctimas en ambos bandos.