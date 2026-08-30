Noruegos rinden homenaje a Harald V en emotivos servicios en iglesias y catedrales

OSLO, Noruega — Miles de noruegos se unieron el domingo en un emotivo tributo al fallecido rey Harald V, quien falleció a los 89 años. Las filas se extendieron frente a catedrales e iglesias de todo el país, donde se celebraron servicios conmemorativos en su honor.

El deán Pål Kristian Balstad abrió el servicio fúnebre en la Catedral de Oslo con palabras que resonaron en la multitud: "El domingo es diferente. Su Majestad el rey Harald ha muerto. Una familia ha perdido a su esposo, padre, abuelo, suegro", expresó ante los asistentes, según reportes de la emisora pública noruega NRK.

La familia real, incluidos el nuevo rey Haakon VIII y su esposa, la reina Mette-Marit, se hicieron presentes en el servicio realizado en la Iglesia de Asker, ubicada al suroeste de Oslo. Desde el fallecimiento de Harald el viernes por la mañana, se ha visto un gran despliegue de dolor entre los ciudadanos, quienes han dejado flores, tarjetas de condolencias y velas encendidas frente al palacio real en Oslo, donde el féretro llegó tras su traslado desde el hospital.

Aún no se ha definido una fecha para el funeral, pero el país se encuentra en un periodo de luto. Muchas personas han decidido posponer celebraciones como bodas y bautizos hasta que concluya el duelo nacional, de acuerdo a lo informado por NRK.

El nuevo rey Haakon VIII se dirigió a la nación el sábado por la noche, donde expresó su dolor por la pérdida de su querido padre y prometió seguir su legado. "Lo voy a extrañar. Extrañaré su risa. Su manera afable de tratar a las personas y las situaciones", comentó en su primer discurso como rey, que fue transmitido en vivo por la televisión pública.

Mientras intentaba contener las lágrimas, el nuevo monarca juró dar lo mejor de sí por el país en su nuevo rol. "Eso significa —en el sentido último— estar dispuesto a arriesgarlo todo, incluso la propia vida, por la libertad y la independencia de Noruega", declaró Haakon, quien adoptó el lema "Todo por Noruega", legado de su bisabuelo. Su esposa, Mette-Marit, se convirtió en la reina, y su hija mayor, Ingrid Alexandra, es ahora la princesa heredera y sucesora al trono.

En el futuro cercano, Haakon tendrá la tarea de fortalecer el apoyo a la monarquía, especialmente tras las controversias relacionadas con los contactos de su esposa con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y la condena por violación de su hijastro.

La monarquía noruega tiene una rica historia que se remonta al rey Harald Cabellera Hermosa en el siglo IX. Desde la restauración de la monarquía en 1905, tras la independencia de Suecia, su papel ha sido mayormente simbólico, aunque la familia real sigue siendo un importante símbolo nacional y promueve la cultura noruega en el mundo.