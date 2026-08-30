Brasil adopta el modelo chino de cuenca esponja para mitigar inundaciones

Buenos Aires, 30 agosto (NA) —Brasil se encuentra evaluando diversas estrategias para abordar de manera más eficiente las inundaciones y otros fenómenos climáticos severos. Entre las alternativas, destaca el concepto de "cuenca esponja", el cual se inspira en la experiencia de las "ciudades esponja" de China y se fundamenta en soluciones naturales destinadas a retener y ralentizar el flujo del agua.

Esta propuesta (accedida por la Agencia Noticias Argentinas) cobra importancia en un país que ha enfrentado en los últimos años inundaciones significativas en diversas regiones, en un contexto marcado por lluvias cada vez más intensas y frecuentes, atribuidas a los efectos del cambio climático.

Lo explica una especialista

Según Cecília Herzog, paisajista urbana de la Red de Especialistas en Conservación de la Naturaleza, el desafío requiere ir más allá de las intervenciones urbanas y considerar el funcionamiento integral de las cuencas hidrográficas.

"El agua no respeta nuestras decisiones políticas, convenciones o fronteras. El límite de la naturaleza es otro, con sus propios procesos y flujos", afirmó la especialista en diálogo con Xinhua.

El concepto de la "cuenca esponja" amplía a nivel territorial la lógica de las "ciudades esponja", un modelo promovido en China por el arquitecto Yu Kongjian desde principios de este siglo.

Mientras el modelo urbano busca absorber, retener y reutilizar el agua de lluvia mediante soluciones basadas en la naturaleza, esta nueva propuesta extiende esa lógica a toda la cuenca hidrográfica.

"Cuando se trata la cuenca hidrográfica como una unidad de planificación, es necesario comenzar en la cabecera y llegar hasta la desembocadura, considerando no solo el curso del río, sino todas las áreas que influyen en lo que ocurre a lo largo de su recorrido", detalló Herzog.

En términos prácticos, las intervenciones incluirían la protección de las nacientes y la recuperación de los bosques en las márgenes de los ríos, con el fin de preservar la conectividad natural del paisaje y retrasar la llegada de grandes volúmenes de agua a las zonas urbanas.

Para Juliana Ribeiro, especialista en soluciones basadas en la naturaleza y gerente de la Fundación Grupo Boticário, muchas de las inundaciones que afectan a las ciudades tienen su origen en procesos que se desarrollan a lo largo de toda la cuenca.

"El exceso de lluvia que causa problemas en las ciudades muchas veces no cayó directamente allí. El agua se va acumulando a lo largo de la cuenca hidrográfica y llega a través de los ríos", explicó.

La especialista sostiene que ralentizar el flujo del agua desde las partes altas de las cuencas podría ser más efectivo que concentrar todos los esfuerzos en mitigar sus efectos una vez que alcanza las áreas urbanas.

No obstante, esto no implica abandonar las obras y adaptaciones en el interior de las ciudades.

Entre las soluciones propuestas se encuentran parques urbanos, jardines de lluvia y plazas húmedas, capaces de almacenar temporalmente el agua y permitir que esta regrese gradualmente a su ciclo natural.

Las especialistas enfatizan que no se trata solo de importar modelos extranjeros, sino de adaptar experiencias internacionales, como la desarrollada en China, a las características ambientales y sociales de cada territorio brasileño.

"Es necesario pensar cómo transformar paisajes extremadamente vulnerables en paisajes más resilientes, creando soluciones junto con el conocimiento local", afirmó Herzog.

Con el incremento de los eventos climáticos extremos, el concepto de "cuenca esponja" plantea un nuevo debate en Brasil sobre la necesidad de sustituir o complementar las tradicionales obras de drenaje y contención con soluciones que trabajen en conjunto con los procesos naturales del agua.