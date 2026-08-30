Las librerías independientes de Hong Kong enfrentan desafíos ante la represión política

HONG KONG — El estudiante universitario chino Fleming Cheng descubrió el año pasado una librería en Hong Kong donde encontró libros políticos que antes solo había podido ver en línea. Antes de su visita a Greenfield, había tenido que evadir la censura de internet de Beijing mediante una VPN. En la tienda, se sumergió en un libro crítico sobre China y se quedó leyendo otro sobre un dirigente que fue desterrado por apoyar a los manifestantes durante el movimiento prodemocracia de Tiananmen en 1989.

Cheng comentó que encontró perspectivas diferentes a la narrativa oficial del continente. "Es un espacio de libertad", expresó.

Las librerías independientes de Hong Kong, muchas de ellas ubicadas en edificios alejados de las zonas más transitadas, han sido durante mucho tiempo un refugio y una ventana a un mundo más libre para lectores de China continental que buscan ideas que son reprimidas en su país.

Sin embargo, estos espacios ahora enfrentan serias amenazas tras una serie de arrestos de libreros acusados de sedición bajo una ley de seguridad nacional implementada en 2024. Los críticos sostienen que esto refleja una represión más amplia contra la disidencia en la ciudad, que comenzó tras la imposición de una ley de seguridad en 2020 por parte de Beijing. Las autoridades, por su parte, argumentan que ambas leyes son esenciales para la estabilidad.

Greenfield fue una de las cuatro librerías que fueron allanadas en solo cuatro meses. Aunque los libreros fueron liberados bajo fianza, la tienda, que tiene 50 años de historia, anunció en julio que cerraría al finalizar su contrato de arrendamiento. Otra librería, Have A Nice Stay, creada por experiodistas, también anunció su cierre debido a "normas confusas" y problemas financieros, incluso antes de que sus libreros fueran arrestados el mismo día que los de Greenfield.

"Si el gobierno de Hong Kong intenta desesperadamente alinear cada aspecto de la ciudad con el continente, eso sería una pérdida tremenda también para nosotros, los del continente", expresó Cheng.

Hong Kong, que fue una colonia británica hasta 1997, había sido reconocida anteriormente por sus libertades de publicación y expresión. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente en los últimos años. En 2015, el librero Lam Wing-kee y otros cuatro asociados de Causeway Bay Books desaparecieron. Lam reveló posteriormente que había sido detenido por autoridades chinas y brindó detalles que contradicen la narrativa oficial. Desde entonces, los libros sobre política sensible han ido desapareciendo de los estantes de Hong Kong.

Tras la implementación de la ley de seguridad en 2020, destacados activistas fueron arrestados y se disolvieron varios grupos de la sociedad civil. Los títulos que abordan la represión de Tiananmen y obras de políticos prodemocracia fueron retirados de las bibliotecas públicas. En la feria anual del libro de la ciudad, se prohibió a algunas pequeñas editoriales participar, mientras que un periódico pro-Beijing calificó una feria del libro independiente como una forma de "resistencia blanda".

A pesar de la presión y el aumento de las inspecciones oficiales, muchos libreros continuaron con sus actividades, organizando eventos además de vender libros. Sin embargo, los arrestos alcanzaron a Book Punch en marzo, a Hunter Bookstore en junio, y a Greenfield y Have A Nice Stay en julio, acusando a los libreros de vender publicaciones sediciosas, según comunicados del gobierno e informes de prensa.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, afirmó que la ley es clara en cuanto a lo que constituye intención sediciosa y reiteró que no habrá una lista de libros prohibidos. Sostuvo que los libreros deben asegurarse de que los títulos que venden no amenacen la seguridad nacional, de la misma manera que los supermercados no deben vender alimentos que puedan causar enfermedades.

Un librero, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias del gobierno, comentó que es difícil interpretar qué libros son considerados sediciosos. A pesar de esto, se ha vuelto más cauteloso respecto a la venta de ciertos títulos sobre la política moderna de China, y su arrendador también está reconsiderando la renovación de su contrato debido al acoso recibido.

En respuesta a las críticas, el gobierno condenó cualquier "difamación" y comentarios falsos sobre su trabajo en la protección de la seguridad nacional. Afirmó que las leyes de seguridad están diseñadas para proteger los derechos humanos y las libertades de expresión y publicación.

La estudiante universitaria Iris Wang, proveniente de la vecina Guangdong, ha notado un control más estricto sobre Hong Kong. Para ella, Hunter fomenta el pensamiento crítico, en contraste con otras librerías del continente. Allí adquirió una postal que decía ser valiente y un manga.

Algunos lectores del continente visitan estas librerías no solo por razones políticas, sino también por su interés en temas específicos o simplemente por la tranquilidad que ofrecen. Brian Leung, un hongkonés, encontró en las librerías independientes un lugar de compañía y comentó que cada una tiene su propio carácter. Al enterarse de los arrestos en las tiendas que solía visitar, sintió que se perdía algo valioso.

"Parte de aquello a lo que me había acostumbrado en Hong Kong se pierde otra vez", afirmó, añadiendo que las librerías no lo han "incitado" porque los lectores pueden juzgar por sí mismos.

En Taiwán, considerado el centro editorial más libre para libros en chino, algunas editoriales han comenzado a llenar el vacío que dejan las restricciones en Hong Kong. Sin embargo, hay preocupación de que algún día Taiwán no pueda enviar libros a Hong Kong con la misma libertad que antes. Las editoriales taiwanesas han publicado seis veces más libros sobre Hong Kong entre 2020 y 2024 en comparación con los cinco años anteriores, según el profesor Cheng Tsu-Bang de la Universidad Tunghai.

"La publicación de libros parece haberse convertido en un medio de comunicación muy importante entre Taiwán y Hong Kong, o en un medio de apoyo mutuo", explicó.

En julio, la emisora taiwanesa FTV reportó que una empresa de logística dejó de aceptar pedidos para enviar libros desde Taiwán a librerías de Hong Kong bajo investigación, exigiendo además una lista completa de libros antes de realizar entregas.

Un autor de Hong Kong que se mudó a Taiwán y ha publicado libros allí, conocido como Lee, habló con la condición de no revelar su nombre completo por temor a represalias. Lee ha escrito sobre el movimiento prodemocracia de Hong Kong y afirmó que las librerías independientes servían como un puente para llevar a la ciudad obras sobre Hong Kong y conectar a escritores de la diáspora con su hogar.

El autor comparó el colapso de la sociedad civil con una roca que rueda cuesta abajo, aplastando todo a su paso. Las librerías, manifestó, eran un pequeño campo de flores donde la gente podía respirar y tratar de salvaguardar lo que quedaba. "Ahora es como si te dijeran de manera muy directa y cruel que quizá este tiempo prestado está llegando a su fin", concluyó Lee.