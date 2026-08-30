Tiroteo en rave suiza: un fallecido y cinco heridos tras el ataque
Un tiroteo en una rave en Aarau, Suiza, dejó un muerto y cinco heridos. La policía local confirmó que algunos de los heridos están en estado grave. Se insta a la población a evitar la zona.
FOTO: Tiroteo en rave en Suiza deja un muerto y cinco heridos
GINEBRA — Un tiroteo en una rave en el norte de Suiza ha dejado un muerto y cinco heridos, según informaron las autoridades locales y medios de comunicación. El incidente tuvo lugar en Aarau, la capital del cantón Argovia, situada a 46 kilómetros al oeste de Zúrich.
La policía ha confirmado que una persona ha fallecido y cinco han resultado heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad. La información fue compartida a través de un comunicado en la red social X.
Según la radiotelevisión pública suiza SRF, el evento donde se produjo el tiroteo era una rave, un tipo de fiesta electrónica muy popular en la región.
Las autoridades han desplegado un gran número de efectivos en la zona del incidente y han solicitado a la comunidad que evite acercarse al área afectada para facilitar las labores de investigación y seguridad.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Suiza?
Un tiroteo en una rave dejó un muerto y cinco heridos en Aarau.
¿Dónde sucedió?
El incidente tuvo lugar en Aarau, capital del cantón Argovia.
¿Cuándo ocurrió?
El tiroteo ocurrió el 30 de agosto de 2026.
¿Quiénes fueron afectados?
Una persona murió y cinco resultaron heridas, algunas gravemente.
¿Qué están haciendo las autoridades?
La policía ha solicitado a la población que evite la zona y ha aumentado la presencia policial.
[Fuente: AP]