Tiroteo en rave suiza: un fallecido y cinco heridos tras el ataque

FOTO: Tiroteo en rave en Suiza deja un muerto y cinco heridos

GINEBRA — Un tiroteo en una rave en el norte de Suiza ha dejado un muerto y cinco heridos, según informaron las autoridades locales y medios de comunicación. El incidente tuvo lugar en Aarau, la capital del cantón Argovia, situada a 46 kilómetros al oeste de Zúrich.

La policía ha confirmado que una persona ha fallecido y cinco han resultado heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad. La información fue compartida a través de un comunicado en la red social X.

Según la radiotelevisión pública suiza SRF, el evento donde se produjo el tiroteo era una rave, un tipo de fiesta electrónica muy popular en la región.

Las autoridades han desplegado un gran número de efectivos en la zona del incidente y han solicitado a la comunidad que evite acercarse al área afectada para facilitar las labores de investigación y seguridad.