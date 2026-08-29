La incertidumbre de Julián Álvarez: ¿se queda en el Atlético o se va al Arsenal?

Buenos Aires, 29 de agosto (NA) -- A cuatro días del cierre del mercado de pases en España, el futuro de Julián Álvarez continúa siendo una de las grandes incógnitas del Atlético de Madrid.

El delantero argentino se ausentó de dos entrenamientos durante la última semana y tampoco viajó para enfrentar al Sevilla, mientras crecen las versiones sobre una posible salida del conjunto dirigido por Diego Simeone, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En medio de este escenario, un periodista de The Athletic reveló cuál sería la postura del atacante ante el interés del Arsenal. Según explicó durante una entrevista con TNT Sports, el conjunto inglés está dispuesto a negociar con el Atlético, pero necesita primero conocer la voluntad del futbolista.

"El Arsenal está dispuesto a llegar a un acuerdo entre clubes, pero quieren que el jugador también muestre interés y hasta ahora no ha dado ninguna señal. Habló con Mikel Arteta y le dijo que no quiere ir", aseguró.

La información toma especial relevancia debido a que Álvarez tendría como prioridad jugar en el Barcelona, aunque el Atlético de Madrid ya dejó en claro que no está dispuesto a negociar con el conjunto catalán.

De todas maneras, The Athletic evitó dar por cerrado el escenario y advirtió que la postura del argentino todavía podría modificarse antes del cierre de la ventana de transferencias: "Eso podría cambiar. ¿Podría reconsiderarlo en los próximos días? Estas situaciones siempre pueden cambiar."

Mientras tanto, desde el Atlético de Madrid también dejaron abierta la puerta a una eventual salida. El CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín, había reconocido que podrían buscar una alternativa si Álvarez considera que su continuidad en Madrid es incompatible con sus deseos, aunque fue contundente al señalar que no permitirán que sea transferido al Barcelona.

En paralelo, Simeone también se refirió al delicado momento que atraviesa el argentino y evitó brindar precisiones sobre su futuro: "Hay que estar atentos a todo, siempre pueden pasar cosas."