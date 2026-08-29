Estados Unidos deporta a joven afgano con vínculos familiares a excolaboradores del ejército

DAKAR, Senegal — El pasado sábado, Estados Unidos realizó la deportación de decenas de personas hacia la República Centroafricana. Entre los deportados se encuentra un joven afgano, cuyo vínculo familiar con excolaboradores del ejército estadounidense ha generado preocupaciones sobre su seguridad. La información fue proporcionada por su abogada y un grupo de defensa.

El afgano, que apenas supera los 20 años, había logrado obtener protección contra la deportación a Afganistán por parte de un juez estadounidense, quien reconoció el riesgo de persecución por parte de los talibanes. Según la abogada del joven, Alma David, su familia en Afganistán ha recibido amenazas por el trabajo de sus hermanos en apoyo al ejército estadounidense.

Uno de los hermanos del joven vive actualmente en Estados Unidos y formó parte del Ejército Nacional Afgano, que colaboró estrechamente con las fuerzas estadounidenses antes de que los talibanes retomasen el control del país en 2021. Además, se informó que otro hermano, quien fue piloto entrenado por Estados Unidos, fue asesinado por los talibanes.

El vuelo de deportación que aterrizó en Bangui, la capital de la República Centroafricana, no solo incluyó a 12 afganos, sino también a ocho iraníes y varios migrantes de Nepal y Nicaragua. Esta deportación es la segunda hacia la República Centroafricana desde junio, cuando se trasladó a dos docenas de migrantes, entre ellos una mujer iraní que enfrenta persecución en su país de origen.

Desde la administración del presidente Donald Trump, el gobierno estadounidense ha llevado a cabo deportaciones a varios países en el marco de su política migratoria. Defensores de los derechos humanos han señalado que estas deportaciones a menudo se realizan de manera secreta y pueden ser vistas como un medio para devolver a solicitantes de asilo a países de los que han huido.

La situación del joven afgano pone de relieve los riesgos que enfrentan aquellos que han colaborado con fuerzas extranjeras en conflictos, así como las complejidades de las políticas migratorias actuales. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos continúan abogando por una revisión de estos procesos para proteger a quienes se encuentran en situaciones vulnerables.