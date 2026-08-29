Filip Hrgovic hace historia al convertirse en el primer campeón croata de peso pesado en Londres

FOTO: Filip Hrgovic vence a Moses Itauma en Londres y es el primer campeón croata de peso pesado

LONDRES — En una emocionante velada de boxeo, Filip Hrgovic logró una victoria notable al derrotar a Moses Itauma en el noveno asalto, lo que le permitió conquistar el título mundial de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Esta victoria no solo marca un hito en su carrera, sino que también lo convierte en el primer campeón de peso pesado de Croacia.

El combate, que tuvo lugar el sábado, fue intenso desde el principio. La esquina de Itauma decidió tirar la toalla cuando su boxeador estaba acorralado contra las cuerdas, poniendo fin a la pelea. A sus 34 años, Hrgovic mostró una gran resistencia, soportando varios golpes a pesar de haber sido derribado en el segundo asalto.

A lo largo de la pelea, Itauma, de solo 21 años, parecía tener el control inicial, ya que nunca había llegado más allá del sexto asalto en sus 14 peleas anteriores. Sin embargo, la resistencia y determinación de Hrgovic se hicieron evidentes a medida que avanzaba el combate. En los últimos asaltos, ambos boxeadores intercambiaron golpes, pero fue Hrgovic quien prevaleció gracias a su sólida quijada.

"Estaba perdiendo cada asalto. Me superaron boxísticamente. Y no sé de dónde saqué energía. Miren, la quijada es importante", comentó Hrgovic tras la victoria.

Con este triunfo, Hrgovic mejora su récord a 22 victorias y una derrota, deteniendo el ascenso de Itauma, quien aspiraba a convertirse en el campeón de peso pesado más joven desde Mike Tyson, quien lo logró a los 20 años en 1986.

Después del combate, Itauma recibió atención médica y tuvo dificultades para mantenerse en pie, lo que demuestra el impacto que tuvo esta pelea en su carrera. Hrgovic, reconociendo el talento de su oponente, afirmó: "Es un peleador increíble. Yo soy el presente. Y él definitivamente es el futuro. Pero necesita más experiencia. Se quedó sin gasolina".

En cuanto al futuro, el promotor Frank Warren anunció que Hrgovic podría enfrentar al cubano Frank Sanchez en su próxima pelea. Sin embargo, el propio Hrgovic expresó su interés en desafiar al campeón de la OMB, Daniel Dubois, y luego al monarca del CMB, Agit Kabayel, quienes estaban presentes en el O2 Arena durante el combate.

"Quiero la unificación. Frank Sanchez esperará", declaró Hrgovic, dejando claro su ambición de seguir haciendo historia en el boxeo.