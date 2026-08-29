Barros Schelotto exige que dos árbitros no dirijan más a Vélez tras polémico partido

Buenos Aires, 29 de agosto (NA) -- El director técnico de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, expresó su descontento tras el empate frente a Deportivo Riestra y solicitó que los árbitros Diego Ceballos y Nazareno Arasa "no dirijan nunca más" a su equipo, "ni en el campo ni en el VAR".

Barros Schelotto criticó la decisión de anular el gol de Manuel Lanzini en los últimos minutos del encuentro, disputado en la cancha de Riestra, argumentando que los árbitros son "responsables de que Vélez no esté puntero" en su grupo y en la tabla Anual.

Arasa anuló el gol a los 41 minutos del segundo tiempo, el cual le habría dado la victoria a Vélez, tras una revisión del VAR, que estuvo a cargo de Ceballos, debido a una infracción previa.

El entrenador, visiblemente molesto, declaró: "Que no dirijan nunca más a Vélez" y agregó: "Me da tristeza que se haya resuelto así el partido y que no se haya resuelto en la cancha".

Además, Barros Schelotto fue expulsado por protestar una supuesta posición adelantada en el gol de Riestra, afirmando: "Fue un insulto al aire, pero el árbitro pensó que era para él. A veces pasa".

El técnico finalizó diciendo que "no tengo muchas ganas de hablar, solo decir que Vélez hoy debería estar puntero". A pesar de la controversia, su equipo se mantiene como líder de la Zona A, junto a Instituto de Córdoba, y ocupa el segundo lugar en la tabla Anual, detrás de Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.