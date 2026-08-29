Desde el helicóptero policial: lo detectaron arrojando desechos cloacales y lo interceptaron

FOTO: Captura de video del momento en el que el camión arroja desechos.

Un operativo policial por aire y tierra permitió detectar a un camión atmosférico mientras arrojaba líquidos residuales en una zanja situada junto a un camino rural de la ciudad de San Lorenzo.

El hecho ocurrió este viernes en la zona de avenida Urquiza e Intendente Vivas, en inmediaciones del cementerio y del barrio Mitre.

La maniobra fue advertida y filmada por efectivos de la Brigada Aérea Policial de Santa Fe, que sobrevolaban el sector en un helicóptero como parte de un operativo de saturación.

Desde el aire, los uniformados observaron al camión descargando desechos líquidos en una zanja ubicada al costado de un camino de tierra. Inmediatamente dieron aviso al personal que participaba del procedimiento en superficie.

El vehículo, un Ford Cargo 1722 perteneciente a la empresa desagotadora “El Sanlorencino”, fue interceptado por agentes de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII.

Durante el control, los efectivos constataron además que el conductor no contaba con la documentación reglamentaria necesaria para la circulación del camión.

Ante esta situación, convocaron a personal de la Municipalidad de San Lorenzo para informarle tanto la falta de documentación como la descarga de residuos observada desde el helicóptero policial.

Los inspectores municipales dispusieron el traslado del vehículo al corralón de la ciudad. El Departamento de Sanidad deberá evaluar ahora las infracciones y multas correspondientes contra la empresa y el conductor.

Según la información oficial disponible, no se comunicó la detención penal del camionero: el procedimiento concluyó con la interceptación y retención del vehículo, además de las actuaciones administrativas por la descarga y la falta de documentación.

Del operativo participaron la Brigada Aérea Policial de Santa Fe, con uno de sus helicópteros, y efectivos de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII. Los siguientes pasos quedaron a cargo de la Municipalidad de San Lorenzo y del Ministerio Público de la Acusación.