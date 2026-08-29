Más livianas y aromáticas: la cerveza desafía al vino y busca conquistar la gastronomía argentina

El universo cervecero argentino atraviesa una etapa de consolidación, con productores de larga trayectoria, reconocimiento internacional y consumidores cada vez más interesados en descubrir nuevos estilos. Así lo aseguró Martín Boan, el primer sommelier de cerveza del país.

"Hay más de 100 estilos de cerveza", explicó Boan. Dentro del mundo de las IPA y otras variedades lupuladas, señaló que existen alrededor de 20 estilos diferentes, sin contar las marcas disponibles en el mercado. De cara al próximo verano, anticipó que las preferencias estarán orientadas hacia propuestas "más livianas, ligeras, aromáticas, sabrosas y con mayor personalidad".

El especialista destacó también la evolución de las pequeñas y medianas cervecerías argentinas. Según explicó, muchas de ellas ya acumulan entre 10 y 20 años de experiencia, lo que permitió una mayor profesionalización del sector. "Hay una maduración importante en el mercado. Quedan los más profesionales y aquellos que mejoran las cosas", afirmó. En ese sentido, sostuvo que la cerveza argentina alcanzó estándares internacionales de calidad.

Boan recordó que varias microcervecerías nacionales obtuvieron premios en el exterior y que jueces internacionales que visitaron el país reconocieron el nivel de las producciones locales. "Hay colegas que están haciendo un excelente trabajo", remarcó.

En cuanto a los principales polos productivos, identificó a La Plata, Mar del Plata y Bariloche como las tres ciudades cerveceras más importantes del país en relación con su cantidad de habitantes, tanto por el número de productores como por el volumen elaborado.

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• Una profesión que gana espacio

Boan señaló que la figura del sommelier suele estar vinculada automáticamente con el vino, aunque la cerveza también ofrece un amplio campo de especialización. Cuando comenzó su formación, esa posibilidad todavía no existía en Argentina, por lo que debió estudiar en Europa y Estados Unidos.

Actualmente, explicó, ya existen alternativas de capacitación en el país y quienes se forman pueden convertirse en jueces de competencias nacionales e incluso avanzar hacia una certificación internacional.

Este conocimiento también comenzó a ser requerido por bares y restaurantes interesados en incorporar cervezas a sus propuestas gastronómicas. Como ejemplo, Boan contó que visitó un restaurante japonés donde todos los platos eran maridados con distintas variedades de cerveza.

"Me fui sorprendido. Hay un mundo por venir", expresó. Si bien reconoció que Argentina es un país vitivinícola por historia y cultura, aseguró que actualmente se consume cuatro veces más cerveza que vino en términos de volumen.

Sin embargo, consideró que la cerveza todavía tiene un amplio margen de crecimiento dentro de los restaurantes y en materia de maridaje. "Desde el punto de vista de la penetración gastronómica, le vamos a dar una muy buena batalla", concluyó.

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• Boan estará al frente de la Plaza Cervecera de Hotelga

El especialista estará a cargo de la Plaza Cervecera de Hotelga 2026, la exposición de referencia para la gastronomía y la hotelería en Argentina, que se desarrollará del 2 al 4 de septiembre en La Rural de Buenos Aires.

El encuentro, organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) y Messe Frankfurt Argentina, tendrá un pabellón exclusivo para la gastronomía y otro dedicado especialmente a la hotelería.

La Plaza Cervecera contará con una agenda de charlas orientadas a profundizar el conocimiento sobre el producto, mejorar su servicio y potenciar su incorporación a las propuestas gastronómicas.

La primera actividad será el miércoles 2 de septiembre, a las 17, con la charla "Del barril a la mesa: claves para servir, vender y disfrutar mejor la cerveza", encabezada por Boan y Eduardo Lucero.

El jueves 3, a las 14.30, Boan disertará sobre "Cerveza y hospitalidad: tendencias que transforman el consumo". Finalmente, el viernes 4, a las 17.30, volverá a compartir una presentación con Lucero, titulada "La cerveza como experiencia: cómo potenciar la propuesta gastronómica".

Informe de Verónica Maslup.