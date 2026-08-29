Suecia se posiciona como el epicentro europeo de startups con un ecosistema en auge

Suecia se ha consolidado como uno de los centros tecnológicos más dinámicos de Europa, con un ecosistema de startups que ha recaudado $2.8 mil millones en lo que va del año 2026, según datos de Dealroom. Este crecimiento, que se proyecta alcanzar al menos $5 mil millones, es impulsado por una nueva generación de emprendedores que busca innovar y crear.

En una reciente aparición en el podcast Equity, Sophia Bendz, socia general de Cherry Ventures, analizó las claves del éxito del ecosistema sueco. Ella atribuyó el fenómeno a un cambio cultural en el que ser fundador de una empresa se ha vuelto "cool", a diferencia de épocas pasadas donde el camino más común era optar por la banca o la consultoría. "Ahora, muchos optan por crear y buscan tanto libertad como riqueza", afirmó Bendz.

El ecosistema sueco ha visto el surgimiento de nombres destacados como Neko Health y Einride, una empresa de transporte autónomo. Bendz destacó que el ambiente emprendedor se beneficia de la primera generación de empresarios que ahora actúan como mentores y recursos para los nuevos fundadores. Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva que fomenta la innovación.

En el pasado, el ecosistema sueco había alcanzado un récord de $8.5 mil millones en 2021, un periodo marcado por un mercado de capitales muy activo. Aunque la cifra ha bajado desde entonces, la reciente recaudación de fondos muestra que el interés de los inversores está regresando, con un notable aumento en la participación de inversores estadounidenses que buscan oportunidades en el país.

Bendz también comentó sobre el impacto de empresas como Lovable y Legora, cuyos empleados están motivados para emprender sus propios proyectos, lo que a su vez alimenta un ecosistema aún más robusto. "Las personas que han trabajado en estas empresas parecen estar muy motivadas para iniciar sus propios negocios", comentó.

El éxito de Suecia en el ámbito de las startups no solo se debe a la financiación, sino también a la creación de un ambiente donde la innovación y el emprendimiento son altamente valorados. Según Bendz, esto es un indicativo de que el país está haciendo las cosas bien y de que hay un futuro prometedor para el ecosistema de startups sueco.