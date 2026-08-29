Brave mejora su navegador y supera a Chrome con soporte para alias de correo electrónico

Brave, el navegador alternativo a Chrome, lanzó recientemente una innovadora función que permite a sus usuarios utilizar alias de correo electrónico. Esta característica, anunciada esta semana, busca proteger la privacidad de los usuarios al permitirles registrarse en sitios web y otros servicios en línea sin tener que compartir sus direcciones de correo electrónico personales.

Para utilizar esta función, los usuarios deben crear una cuenta en Brave, donde pueden proporcionar su dirección de correo electrónico real. Al iniciar sesión en el navegador y hacer clic en un campo de correo electrónico en un sitio web, aparecerá una ventana emergente que ofrece la opción de usar un alias en su lugar. Si la ventana emergente no aparece, los usuarios pueden hacer clic derecho en el campo para acceder a la opción. El alias se completará automáticamente en el formulario del sitio web, y todos los correos electrónicos enviados a esa dirección se reenviarán a la cuenta de correo electrónico principal del usuario.

La empresa explicó que el uso de un alias puede proteger la privacidad de los usuarios, especialmente porque los sitios web utilizan el correo electrónico como identificador personal, permitiéndoles orientar publicidad. Gigantes de la tecnología publicitaria, como Meta, también pueden asociar el correo electrónico proporcionado con el sitio web de un minorista, por ejemplo, con la dirección que tienen registrada, permitiendo a estas compañías rastrear lo que compraste o visualizaste.

Además, si un sitio web donde compartiste tu correo electrónico es hackeado, los piratas informáticos conocerán tu dirección de correo electrónico principal, y esta información puede filtrarse y compartirse con corredores de datos.

Brave indicó que desarrolló esta nueva función para cerrar esta brecha de privacidad, añadiendo que no lee el contenido de los correos electrónicos enviados a un alias, solo los procesa para filtrado de spam y virus. Después de que el correo electrónico es reenviado, Brave lo elimina de sus servidores. Todos los datos en las cuentas de los usuarios de Brave también están encriptados en reposo, y cualquier nota que guardes junto a un alias se almacena localmente en tu dispositivo, a menos que actives la opción de sincronización. Si la sincronización está habilitada, las notas se cifran de extremo a extremo.

Por el momento, a los usuarios de Brave se les ofrecen cinco alias de correo electrónico gratuitos. Más estarán disponibles para los usuarios del plan Premium en el futuro.