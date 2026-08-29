Las inundaciones en la frontera Nepal-China: cuarto día de rescate y condiciones climáticas adversas

FOTO: Rescate por inundaciones entra en su 4º día en la frontera Nepal-China; el clima obstaculiza vuelos

KATMANDÚ, Nepal — Las inclemencias del tiempo complicaban las labores de rescate aéreo en Nepal el sábado, marcando el cuarto día de búsqueda de cientos de personas desaparecidas tras las devastadoras inundaciones repentinas en la frontera con China.

Desde el desastre ocurrido el miércoles, los rescatistas y el personal militar han estado trabajando arduamente, enfrentando la tragedia que ha dejado cerca de 600 fallecidos y alrededor de 2.500 desaparecidos. Algunos sobrevivientes han sido rescatados del lodo, mientras que las búsquedas continúan en diversas áreas para encontrar a quienes aún están desaparecidos.

El general de brigada Raja Ram Basnet, portavoz del Ejército de Nepal, comunicó que las operaciones con helicópteros estaban suspendidas hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

Las actividades de búsqueda y rescate se llevan a cabo en múltiples puntos de Nepal y en el Tíbet chino, incluyendo el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1 en el distrito nepalí de Rasuwa y el cruce fronterizo de Gyirong, que sufrió graves daños.

El general Basnet también indicó que las labores de rescate seguirían en la construcción de la hidroeléctrica, donde se estima que más de 100 personas están atrapadas en un túnel colapsado y lleno de lodo.

Los rescatistas han intentado acceder a las personas atrapadas utilizando canastas y cuerdas, pero el trabajo sigue siendo complicado debido a la acumulación de 1,2 a 1,5 metros (4 a 5 pies) de lodo y la escasez de lugares seguros para el aterrizaje de los helicópteros.

Además, los equipos de rescate se han visto obligados a reubicarse temporalmente tras recibir advertencias sobre la posibilidad de nuevas inundaciones.

Los rescatistas mantienen la alerta máxima, ya que un nuevo lago se formó en las montañas del Himalaya después de las inundaciones iniciales, lo que representa un riesgo adicional. Expertos han señalado que el lago, creado tras el colapso de un glaciar, comienza a desbordarse.

Datos del Ministerio de Recursos Hídricos de China indican que el lago había reducido su tamaño en 10 metros (32 pies) desde su punto más alto registrado el jueves por la mañana.

El sábado, se mostraron imágenes de rescatistas llegando al Puerto de Gyirong, el cruce fronterizo con Nepal, que fue severamente afectado. Algunos rescatistas llegaron a pie y otros en balsas, mientras que otros fueron transportados por drones. En las imágenes, se escuchaba a los rescatistas gritar: "¿Alguien, alguien?".

Hasta el momento, se desconoce cuántas personas se encontraban en el edificio del puesto de control fronterizo durante las inundaciones.

Las riadas han dejado 579 muertos en Nepal, según la autoridad de gestión de desastres del país, aunque más tarde la policía nepalí ajustó la cifra a 553. La información sobre sobrevivientes del lado chino es escasa, donde se reportaron siete muertes hasta el viernes. Los medios estatales han mostrado evacuaciones en aldeas y las gestiones de los líderes para coordinar la respuesta de ayuda.

Hasta ahora, más de 3.700 personas han sido rescatadas en Nepal, mientras que el número de personas desaparecidas en el país casi se ha duplicado, alcanzando 1.924, a medida que más residentes locales se suman al conteo. En el lado chino, se informa que 554 personas están desaparecidas, muchas de ellas extranjeros que se encontraban en la zona por trabajo, senderismo o peregrinación a un pico sagrado.