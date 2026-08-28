Deportan a exministro ecuatoriano involucrado en magnicidio desde Estados Unidos

QUITO — Un exministro ecuatoriano, acusado por la Fiscalía como presunto responsable del crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, fue deportado el viernes desde Estados Unidos, según anunció el presidente Daniel Noboa.

"Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro del Interior de Rafael Correa, nuevo huésped de El Encuentro", escribió el mandatario en su cuenta de X, refiriéndose al centro penitenciario donde será trasladado el exfuncionario al llegar al país andino.

Noboa compartió imágenes del exministro esposado y custodiado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés).

Serrano había estado detenido en un centro de detención migratoria en EE. UU. desde agosto de 2025, tras exceder el tiempo permitido por su visa de turismo. Su solicitud de asilo fue denegada por la justicia estadounidense en mayo.

Las autoridades no brindaron detalles sobre el operativo de su traslado ni la situación legal del exfuncionario. Serrano, quien fue considerado una figura clave durante el gobierno de Correa (2007-2017), ha negado las acusaciones y se declara víctima de "persecución política".

Además de Serrano, seis personas más han sido acusadas como autores y cómplices del magnicidio. Se aguarda una decisión judicial sobre la convocatoria a juicio de los implicados.

Según la investigación, Serrano habría proporcionado información privilegiada a integrantes del grupo delictivo Los Lobos, responsables del asesinato de Villavicencio, quien fue acribillado al finalizar un acto político en Quito hace tres años.

Verónica Serrano, hija del exministro, expresó en un mensaje en X que su padre fue retirado del centro de detención sin que su familia o abogados fueran notificados. También hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos.

"Nuestro padre es un perseguido político del gobierno de Daniel Noboa por haber denunciado los vínculos de su gobierno con el narcotráfico", afirmó la hija del deportado, aunque no presentó pruebas que respalden su afirmación.

Por el asesinato de Villavicencio, en julio de 2024, un hombre y una mujer fueron condenados a casi 35 años de prisión como autores materiales.